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樸十設計有限公司 SIMPURE Design
室內設計師與裝修公司 台北市(Taipei)
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    秋．吉
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    影．隱
    樸十生活 來自純粹感動

    簡單樸實，為設計者所嚮往的層面，如何透由適度的「斷、捨、離」，去除不必要的空間元素，留下美好的時空記憶，是經由多度淬鍊與磨合下所產出。

    對樸十而言，其英譯「SIMPURE」訴說著樸質與純粹的結合，將對生活的熱情投入設計，期望透過空間傳遞從容的生活態度。

    一直以來，團隊並不追求把空間填滿，而是將DECO的意象融會貫通後，找到人們過去與未來的使用方式，添增許多人生彩度。

    談及與他者的不同，在於團隊從既有的幾何邏輯觀，融入所規劃的室內思維，進而發展出一套全新的設計概念。在運用特有的管理技術下，使得案子提升至另一層次。

    至今，朝向品牌化發展的樸十設計，不斷透由進修專業及參與國際性獎項為首要之目標，近年內也把「藝術」引進團隊的營運項目，透由講座的宣導，推廣美學與生活的極致態度。此外，藉由教育的精髓，內部將培育更多的種子設計者，帶到台灣每個角落，成為人們的起始築夢者。

    服務
    住宅空間規劃設計/施工；舊屋翻新規劃設計/施工；商業空間規劃設計/施工；辦公空間規劃設計/施工
    服務區域
    台灣 新竹以北與台北市(Taipei)
    地址
    台北市大安區通化街120巷11號1樓
    10677 台北市(Taipei)
    台灣
    +886-928252942

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