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    • 木拍週｜毛料選購, 製材所 Woodfactorytc 製材所 Woodfactorytc 房子
    木拍週｜毛料選購, 製材所 Woodfactorytc 製材所 Woodfactorytc 房子
    木拍週｜毛料選購, 製材所 Woodfactorytc 製材所 Woodfactorytc 房子
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    木拍週｜毛料選購
    木拍週｜遊客體驗活動, 製材所 Woodfactorytc 製材所 Woodfactorytc 房子
    木拍週｜遊客體驗活動, 製材所 Woodfactorytc 製材所 Woodfactorytc 房子
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    木拍週｜遊客體驗活動
    木材拍賣週, 製材所 Woodfactorytc 製材所 Woodfactorytc
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    木材拍賣週, 製材所 Woodfactorytc 製材所 Woodfactorytc
    +3
    木材拍賣週
    木材生活祭, 製材所 Woodfactorytc 製材所 Woodfactorytc
    木材生活祭
    台中實木板料供應商, 製材所 Woodfactorytc 製材所 Woodfactorytc
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    台中實木板料供應商
    年前優惠活動, 製材所 Woodfactorytc 製材所 Woodfactorytc
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    年前優惠活動
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    【🌳我們改名囉🌳】─ 製材所
    愛木者工坊、彪駿木業，都曾是我們公司的品牌，如今我們將做整合，重新規劃品牌的方向再出發，而這一切的都要感謝木友們的支持，是你們給了我們能量去做這樣的規劃。

    【🌳品牌名緣起🌳】─ 賦予傳產一個新的定義 

    傳統的製材所也好、傢俱店也罷，門檻都太高了，前者是數量不夠，廠商不願交易；後者是單價太高，都不知道花了什麼錢。 而我們的『製材所』正是想打破這樣的籓籬，我們不只提供高品質的成品傢俱，更提供了實木材料的零售販售，給大家不一樣的選擇。 

    【🌳新零售模式🌳】─ 分潤給每一位木友 

    『製材所』的概念很簡單，便是『分潤』，我們收取實木材料的費用，接下來就是木友們的選擇，要毛料、加工、上塗料、自取、貨運、配什麼鐵腳，任君挑選。 

    【🌳企業精神🌳】─ 吃了誠實豆沙包的我們 

    創辦人相信實木真的不用那麼貴，一樣好的品質，在我們的遊戲規則下，也可以變得很親民。 我們也在自我期許，用一種更誠實、更透明、更公開、更新穎、更親民的方式在服務所有的木友，實木傢俱可以買得更輕鬆、更沒有負擔哦！

    服務
    實木傢俱、實木材料、實木裝潢
    服務區域
    台中
    地址
    台中市大里區中投西路三段409巷51弄1-5號
    402 台中
    台灣
    +886-956960923 www.facebook.com/AA0976659078

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