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C-ING擁有多位海外歸國的設計師，不僅熟悉台灣人的生活習慣和需求，也會運用國外多樣的創意思維提供建議，增加空間變化的可能性，打造專屬您的室內設計。在重點工程上（木工、水電、油漆……等）皆是由契合度最高的內部工班親自施作，施工程序上會有銜接階段，例：要做一道木作隔間牆，輕鋼架師傅完工後，就必須換木工師傅上場，中間需要良好的溝通，才能完整的呈現設計師的想法。而C-ING的設計師都會親自在案場監督施工，了解施工實際會遇到的問題，不同工種的師傅，也都是以朋友甚至家人的關係互相包容，您會發現，我們施工現場的氣氛，就如同在家中客廳聊天一般的輕鬆，也因設計師與師傅之間的了解和默契，才能以零差異的方式，呈現客戶的需求與設計師的天馬行空，施工效率和品質能大大提升，賦予空間最大的價值。

服務內容：

新竹以北地區：設計圖、施作工班

新竹以南、海外地區：設計圖、若需要施工，會依情況協助尋找當地的師傅施作