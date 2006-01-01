由劉志鵬建築師創立的嶄新建築團隊，在「住者有其屋」的理想下，以「減法綠建築」及「綠能建築構造」的概念所經營的永續住宅事業，提供從建築設計、施工、建材等一條龍的系統化服務，並導入建築資訊模型（BIM）控管預算，透過專業化、透明化的營建管理，提供平價而優質的住宅產品。
企業的核心技術採AG-LSRC雅緻減隔震仲鋼構構造系統，是一種創新的防震、防颱、防火、防白蟻的防災建築構造，不易結露、反潮，再結合窗戶斷熱、地溫空調及無毒實木裝修的設計，相較於傳統鋼筋混凝土構造，碳排放節省40％，低汙染、低耗能、工期短，是台灣健康綠好宅的最佳選擇。
- 服務
- 自地自建，自立造屋，與危老改建
- 服務區域
- 全台灣
- 公司獎項
- ＊劉志鵬建築師獲獎經歷：
- 2006 台灣十大傑出發明家
- 2011 國家發明獎章
- 2013 世界華人傑出發明家
- 2014 學校建築之光建築師獎
- 2016 台灣第一品牌、國家新創事業獎
- 國家建築金質獎、中小企業創新研究獎
- ＊雅緻防災健康綠能工法專利：
- 綠能建築構造發明
- 防災建築構造新型
- 防潮建築構造新型
- 公寓樓板構造新型
- 顯示全部14獎項
- 地址
-
渴望一路158巷38之5號
325 桃園市龍潭區
台灣
+886-34071122 www.aghouse.com.tw
法律聲明
從業務接洽、服務建議書、設計簽約執行、營造簽約施工、室內裝修及景觀施工等，雅緻住宅團隊提供一條龍專業造屋服務機制。全程藉由BIM模型資訊整合，以3D立體圖物件來做為溝通及預算數量依據，總公司統一採購要項及綜理簽約履約保證，設計與施工單位監造紀錄查核，讓自立造屋的業主們更安心。