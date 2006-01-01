由劉志鵬建築師創立的嶄新建築團隊，在「住者有其屋」的理想下，以「減法綠建築」及「綠能建築構造」的概念所經營的永續住宅事業，提供從建築設計、施工、建材等一條龍的系統化服務，並導入建築資訊模型（BIM）控管預算，透過專業化、透明化的營建管理，提供平價而優質的住宅產品。

企業的核心技術採AG-LSRC雅緻減隔震仲鋼構構造系統，是一種創新的防震、防颱、防火、防白蟻的防災建築構造，不易結露、反潮，再結合窗戶斷熱、地溫空調及無毒實木裝修的設計，相較於傳統鋼筋混凝土構造，碳排放節省40％，低汙染、低耗能、工期短，是台灣健康綠好宅的最佳選擇。