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雅緻住宅事業股份有限公司
建築師 桃園市龍潭區
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    由劉志鵬建築師創立的嶄新建築團隊，在「住者有其屋」的理想下，以「減法綠建築」及「綠能建築構造」的概念所經營的永續住宅事業，提供從建築設計、施工、建材等一條龍的系統化服務，並導入建築資訊模型（BIM）控管預算，透過專業化、透明化的營建管理，提供平價而優質的住宅產品。

    企業的核心技術採AG-LSRC雅緻減隔震仲鋼構構造系統，是一種創新的防震、防颱、防火、防白蟻的防災建築構造，不易結露、反潮，再結合窗戶斷熱、地溫空調及無毒實木裝修的設計，相較於傳統鋼筋混凝土構造，碳排放節省40％，低汙染、低耗能、工期短，是台灣健康綠好宅的最佳選擇。

    服務
    自地自建，自立造屋，與危老改建
    服務區域
    全台灣
    公司獎項
    • ＊劉志鵬建築師獲獎經歷：
    • 2006　台灣十大傑出發明家
    • 2011　國家發明獎章
    • 2013　世界華人傑出發明家
    • 2014　學校建築之光建築師獎
    • 2016　台灣第一品牌、國家新創事業獎
    • 國家建築金質獎、中小企業創新研究獎
    • ＊雅緻防災健康綠能工法專利：
    • 綠能建築構造發明
    • 防災建築構造新型
    • 防潮建築構造新型
    • 公寓樓板構造新型
    • 顯示全部14獎項
    地址
    渴望一路158巷38之5號
    325 桃園市龍潭區
    台灣
    +886-34071122 www.aghouse.com.tw
    法律聲明

    從業務接洽、服務建議書、設計簽約執行、營造簽約施工、室內裝修及景觀施工等，雅緻住宅團隊提供一條龍專業造屋服務機制。全程藉由BIM模型資訊整合，以3D立體圖物件來做為溝通及預算數量依據，總公司統一採購要項及綜理簽約履約保證，設計與施工單位監造紀錄查核，讓自立造屋的業主們更安心。

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