好適屋 House Box 研發生產製造綠能鋼構屋已逾10年，我們以傳統智慧結合現代科技，研發各式綠能鋼構屋，特性為在工廠模組化生產後運輸至目的地，僅需在極短時間即可組裝完成。由於不與土地相連結，綠能鋼構屋不破壞地形地貌，同時具有隨時移動的特性，使得偏遠或條件嚴苛的地區可快速建設成為暫時聚落或永久村，如工作站、救難屋、或災民安置組合屋等，並可快速達到興建完成，滿足各型態住居需求。為提倡節能減碳與居住者健康著眼，本公司以綠建築原理設計，牆內有空氣層，屋頂以最新科技RS-737特殊寶麗龍隔熱建材製成，加上建築物件能重複使用達到95%之特性，不破壞自然生態，對環境極為友善，發揮綠建築與天地萬物和諧共存的珍貴價值。本公司已申請多項專利，並持續研發，引進新科技，代理新產品，為人們打造渡假Long Stay與長期住屋的需求。
- 服務
- 提供多樣的鋼構屋，包含設計到施工，以及客製化服務。鋼構屋的特性為能夠簡單快速搭建、機動性高，同時保有居住品質。鋼構屋提供多種用途，例如：度假住宿 / 特色民宿 / 快閃商業空間（Pop Up Store）/ 移動式餐廳及戶外餐廳 / 大型展示會場 / 電影外景拍攝 / 營造工程臨時工寮 / 救難指揮所 / 災民臨時住所 / 野外救護機動醫療所 / 廟宇禪修室 / 農地（756坪以下）農舍無法興建者。
- 服務區域
- 台灣與宜蘭縣
- 地址
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壯圍鄉大福路三段256號
263 宜蘭縣
台灣
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