你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出
好適屋 House Box
建築師 宜蘭縣
概覽 1專案 (1) 0創意點子簿 (0)
評論 (0)
edit edit in admin 要求評論 新的專案
要求評論 編輯資料

專案

新的專案
  • Go 高級版
    • 度假鋼構屋, 好適屋 House Box 好適屋 House Box 辦公空間與店舖 塑木複合材料 Wood effect
    度假鋼構屋, 好適屋 House Box 好適屋 House Box 牆壁與地板壁紙 刨花板 Wood effect
    度假鋼構屋, 好適屋 House Box 好適屋 House Box 衛浴廁所 瓷器 White
    +1
    度假鋼構屋

    好適屋 House Box 研發生產製造綠能鋼構屋已逾10年，我們以傳統智慧結合現代科技，研發各式綠能鋼構屋，特性為在工廠模組化生產後運輸至目的地，僅需在極短時間即可組裝完成。由於不與土地相連結，綠能鋼構屋不破壞地形地貌，同時具有隨時移動的特性，使得偏遠或條件嚴苛的地區可快速建設成為暫時聚落或永久村，如工作站、救難屋、或災民安置組合屋等，並可快速達到興建完成，滿足各型態住居需求。為提倡節能減碳與居住者健康著眼，本公司以綠建築原理設計，牆內有空氣層，屋頂以最新科技RS-737特殊寶麗龍隔熱建材製成，加上建築物件能重複使用達到95%之特性，不破壞自然生態，對環境極為友善，發揮綠建築與天地萬物和諧共存的珍貴價值。本公司已申請多項專利，並持續研發，引進新科技，代理新產品，為人們打造渡假Long Stay與長期住屋的需求。

    服務
    提供多樣的鋼構屋，包含設計到施工，以及客製化服務。鋼構屋的特性為能夠簡單快速搭建、機動性高，同時保有居住品質。鋼構屋提供多種用途，例如：度假住宿 / 特色民宿 / 快閃商業空間（Pop Up Store）/ 移動式餐廳及戶外餐廳 / 大型展示會場 / 電影外景拍攝 / 營造工程臨時工寮 / 救難指揮所 / 災民臨時住所 / 野外救護機動醫療所 / 廟宇禪修室 / 農地（756坪以下）農舍無法興建者。
    服務區域
    台灣與宜蘭縣
    地址
    壯圍鄉大福路三段256號
    263 宜蘭縣
    台灣
    +886-987534466 www.house-box.com.tw

    最近來自homify編輯團隊的肯定

      Add SEO element