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評論
Leo簡
女老板态度很差
約1年前
彭小玲
很多乡村风格的家具家饰，很美，老板娘也很热情，我所购买的卫浴设备，来源似乎都是大陆货，（纸箱上的字体都是简体字），如果介意的客人，需慎思购买唷～或者在购买前可以问清楚产地啦！老板娘，我没有别的意思，妳真的人很好~其他乡村风的家具也很不错，喜欢乡村风的客人可以多去看看唷！
超過3年前
Ting
我在这家商店遇到了最糟糕的购物体验，因为他们在没有事先通知的情况下不断提供订单中的不同颜色。他们似乎并不关心客户是否抱怨。虽然价格和质量看起来不错，但我永远不会与他们做生意。商业诚信对我来说很重要。
超過3年前
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