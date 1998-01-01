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光合作用設計有限公司
室內設計師與裝修公司 台北市
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    • Diamand, 光合作用設計有限公司 光合作用設計有限公司 現代廚房設計點子、靈感&圖片
    Diamand, 光合作用設計有限公司 光合作用設計有限公司 系統廚具
    Diamand, 光合作用設計有限公司 光合作用設計有限公司 系統廚具
    +31
    Diamand
    法式古典SALON, 光合作用設計有限公司 光合作用設計有限公司 辦公空間與店舖
    法式古典SALON, 光合作用設計有限公司 光合作用設計有限公司 辦公空間與店舖
    法式古典SALON, 光合作用設計有限公司 光合作用設計有限公司 辦公空間與店舖
    +18
    法式古典SALON
    台南鹿耳門貨櫃屋特展, 光合作用設計有限公司 光合作用設計有限公司 商业空间 金屬 White
    台南鹿耳門貨櫃屋特展, 光合作用設計有限公司 光合作用設計有限公司 商业空间 金屬 White
    台南鹿耳門貨櫃屋特展, 光合作用設計有限公司 光合作用設計有限公司 商业空间 金屬 White
    +6
    台南鹿耳門貨櫃屋特展
    天然宜家, 光合作用設計有限公司 光合作用設計有限公司 亞洲風玄關、階梯與走廊 實木 Wood effect
    天然宜家, 光合作用設計有限公司 光合作用設計有限公司 現代風玄關、走廊與階梯 實木 Wood effect
    天然宜家, 光合作用設計有限公司 光合作用設計有限公司 亞洲風玄關、階梯與走廊 實木 Wood effect
    +24
    天然宜家
    Passion View, 光合作用設計有限公司 光合作用設計有限公司 書房/辦公室 花崗岩 Metallic/Silver
    Passion View, 光合作用設計有限公司 光合作用設計有限公司 書房/辦公室 金屬 Metallic/Silver
    Passion View, 光合作用設計有限公司 光合作用設計有限公司 書房/辦公室 花崗岩 Metallic/Silver
    +15
    Passion View
    無印風一家四口, 光合作用設計有限公司 光合作用設計有限公司 臥室
    無印風一家四口, 光合作用設計有限公司 光合作用設計有限公司 小臥室
    無印風一家四口, 光合作用設計有限公司 光合作用設計有限公司 小臥室
    +25
    無印風一家四口
    顯示全部10專案

    光合作用設計，原晶郁設計成立於1998年，於室內設計方面耕耘已達17年之久，由本公司設計總監 張麗晶 所帶領之設計團隊，結合年輕設計師的創意，與前輩設計師的經驗，於住、商室內設計，辦公室場辦、專櫃及展場設計已累積二十年資歷。

    我們不善長的某種特定風格，因為每一個不同的空間，都會與人文行光合作用而產生獨特的風格，設計只是摧化劑的一種，不需要太過度的裝飾，太多餘的造型，美感，只因平衡而生。

    服務
    • 室內設計
    • 建築設計
    • 景觀設計
    • 家具設計
    • 裝修
    • 廣告設計
    • 家飾設計
    • 舊屋翻新
    • 辦公室設計
    • 空間設計
    • 顯示全部10服務
    服務區域
    台北市
    公司獎項
    • 2002財團法人其志文化協會競圖-芳川煤礦紀念園設計-第一名
    • 2003高雄建築師公會競圖-優質公廁設計-第一名
    • 2003台北建築師公會競圖-捷運車站設計-最佳創意獎
    • 2004美商威盛亞創意公廁設計競圖-第八名
    • 2013 TID台灣室內設計大獎-居住單層
    • 2014 TID 台灣室內設計大獎-居住復層
    • 2014 新一代創新設計家具設計 第三名
    • 2017 亞洲設計大賞 前衛設計獎
    • 顯示全部8獎項
    地址
    文山區興隆路二段13號2樓
    116 台北市
    台灣
    +886-286631159 www.h2o-co2.com

    評論

    awu chao
    細心專業的設計師 頃聽業主需求
    約1年前
    Angel October
    近6年前
    張麗晶
    超過5年前
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