光合作用設計，原晶郁設計成立於1998年，於室內設計方面耕耘已達17年之久，由本公司設計總監 張麗晶 所帶領之設計團隊，結合年輕設計師的創意，與前輩設計師的經驗，於住、商室內設計，辦公室場辦、專櫃及展場設計已累積二十年資歷。

我們不善長的某種特定風格，因為每一個不同的空間，都會與人文行光合作用而產生獨特的風格，設計只是摧化劑的一種，不需要太過度的裝飾，太多餘的造型，美感，只因平衡而生。