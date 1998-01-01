光合作用設計，原晶郁設計成立於1998年，於室內設計方面耕耘已達17年之久，由本公司設計總監 張麗晶 所帶領之設計團隊，結合年輕設計師的創意，與前輩設計師的經驗，於住、商室內設計，辦公室場辦、專櫃及展場設計已累積二十年資歷。
我們不善長的某種特定風格，因為每一個不同的空間，都會與人文行光合作用而產生獨特的風格，設計只是摧化劑的一種，不需要太過度的裝飾，太多餘的造型，美感，只因平衡而生。
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- 2002財團法人其志文化協會競圖-芳川煤礦紀念園設計-第一名
- 2003高雄建築師公會競圖-優質公廁設計-第一名
- 2003台北建築師公會競圖-捷運車站設計-最佳創意獎
- 2004美商威盛亞創意公廁設計競圖-第八名
- 2013 TID台灣室內設計大獎-居住單層
- 2014 TID 台灣室內設計大獎-居住復層
- 2014 新一代創新設計家具設計 第三名
- 2017 亞洲設計大賞 前衛設計獎
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