蓋房子要注意什麼？ 24 個台灣的自建實例

蓋房子 ，特別是自己蓋房子，是一件很難並且很複雜的事情，我們可能都曾幻想過自己有一天可以根據自己的理想中的樣子來建造一座屬於自己的房子，可以完全按照自己的喜好來裝潢和設計，光是想想就很美好。不過在現實裡，如果你是第一次接觸蓋房子的話，甚至可能會完全沒有頭緒，不知道從哪裡開始。儘管如此，雖然這件事情挑戰度極高，但絕對不是天方夜譚。只要有足夠的耐心，並且保持學習的心態，還是有可能從中獲取很多樂趣的，當然有心還不夠，如果你真的有決心要賣地自建蓋一間屬於自己的房…

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