公司簡介：台中彰化蓋住宅別墅、蓋廠房鋼骨、蓋農舍、蓋宿舍、蓋醫院診所、蓋辦公大樓、蓋公寓大樓、蓋補習班、蓋寺，台中營造公司、彰化營造公司、專業建築商。
廟、蓋餐廳、蓋托兒所等建築營造工程統包承包 鋼骨結構／廠房新建／增建／代辦開工請使用執照／房屋修繕／土木施工／牆面砌磚／磁磚施工／浴室防漏改建 工程免費諮詢／土地開發房屋興建／土地合建 宏邦營造 統一編號：22217812、翔鴻營造 統一編號：16948516服務地區－－中彰投彰化公司：彰化市金馬路3段439號9樓之3 台中分公司：台中市大墩11街113號4樓之2 經營理念：我們是來自彰化鄉村務農家庭的營建管理人，用農夫耕田的精神經營公司用農夫純樸、進取、吃苦、耐勞、踏實的精神耕耘建築，農夫從播種、插秧、施肥、除蟲、收割、晒榖，我們從放樣、開挖、紮筋、模板、水電、灌漿、泥作裝修，用農夫耕耘的精神結合專業與熱忱控管品質進度，因為我們是營建界的農夫。並秉持「彰工」人的 精神， 發揚彰師大附工「誠正專精」的校訓。 管理技術：公司自行開發營建工程及開發案管理系統、建築及鋼骨估價軟體、土地開發投資分析軟體等 (開發者：辜福榮) (1)、營建工程專案管理系統：從估價、發包、開工、施工、進度、品質管理、物料管理、估驗請款、安全管理、 驗收、保固整合管理。 (2)、營建工程估價軟體：提高鋼筋、混凝土、模板、門窗、裝修工程等估算精確度及效率，減少漏估及錯估 。 (3)、鋼骨結構估價軟體：提高型鋼、C型鋼、接合板加勁板、基礎螺絲、剪力釘、風拉桿、樓承板、防火被覆、烤漆鋼板等估算精確度及效率，減少漏估及錯估 。 (4)、建設業專案開發管理系統：從規劃、購地、人事管理、銷售管理、代書管理、客戶管理、稅務、發包、施工、進度、品質管理、物料管理、估驗請款、安全管理、變更管理、驗收交屋、保固整合管理。有關:蓋別墅一坪多少錢、蓋房子一坪多少錢、蓋農舍一坪多少錢、蓋補習班一坪多少錢、蓋工廠一坪多少錢、建築成本、營造成本、鋼骨成本、建築營造姑、台中營造廠、彰化營造廠。請Google搜尋:7632076，服務專線04-7632076 翔鴻營造/宏邦營造官網
- 服務
- 別墅新建、農舍新建、工廠新建、廠房新建、補習班新建、宿舍新建、醫院新建
- 服務區域
- 臺灣、臺灣中部，彰化市，與台中市、彰化市
- 地址
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彰化公司：彰化市金馬路3段439號9樓之3 / 台中公司：台中市大墩11街113號4樓之2
403 台中市、彰化市
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