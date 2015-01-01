台中室內設計-築采設計

吃貨看過來：6款你不能不知道的餐桌

我對於餐桌的記憶，就是小時候放學都有母親端上一道道家常菜。不管是什麼時候，只要填飽了肚子我那個吃貨的本性就會忘卻一整天的疲勞。而出了社會後一個人住，每天最期待的就是下班後給自己的一大犒賞 —— 吃上一餐不會愧對自己的美食。不論是自己煮還是叫外賣，我都會將食物放上自己心愛的碗盤，而那個餐桌就是我廚房的核心。不管其他地方再亂，餐桌對我而言就是個神聖的地方。不管生活再辛苦，那個地方就會是我的救贖。今天我們要帶你來看如何為自己的廚房找到完美的餐桌！

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