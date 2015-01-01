台中室內設計-築采設計

築采空間美學
為您彈奏 獨一無二的空間設計交響樂。
築采讓您所擁有的是獨特，專屬於您的夢想版圖。讓築采對住宅建築的態度與堅持，來落實您給家人的無限幸福。
完全討論洞悉您的空間需求，多元的格調方案，客製化的設計與縝細的施工；傢俱擺飾配置、溫潤的燈光氛圍，如此完整的計畫，將滿足您的美學渴望。
- 服務
- 室內設計，空間格局規劃，建築外觀設計。 設計費依坪數計價。 重機能面，由功能發想，進而創造，兩相輔相成，就可以讓你的居住空間隨手可得。建築外觀設計，客製化空間規劃。 依個案收費。
- 服務區域
- 台中市
- 公司獎項
- 1. 榮獲 2017 英國倫敦國際創意獎 LICC Honorable Mention (佳作獎)
- 得獎連結與證書及得獎標章如下:
- http://www.licc.us/en/zoom.php?eid=2-21020-17
- 2. 榮獲 2017 美國 IDA 國際設計獎 銅獎
- 獲選作品連結如下:
- https://idesignawards.com/winners/zoom2.php?eid=9-13651-17
- 地址
-
台中市南屯區向心南路755號
408 台中市
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