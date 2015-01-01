台中室內設計-築采設計

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    新竹經國路
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    新竹劉先生
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    新業小檔
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    +17
    惠宇青寬
    顯示全部31專案

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    為您彈奏 獨一無二的空間設計交響樂。

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    服務區域
    台中市
    公司獎項
    • 1. 榮獲 2017 英國倫敦國際創意獎 LICC Honorable Mention (佳作獎)
    • 得獎連結與證書及得獎標章如下:
    • http://www.licc.us/en/zoom.php?eid=2-21020-17
    • 2. 榮獲 2017 美國 IDA 國際設計獎 銅獎
    • 獲選作品連結如下:
    • https://idesignawards.com/winners/zoom2.php?eid=9-13651-17
    地址
    台中市南屯區向心南路755號
    408 台中市
    台灣
    +886-931588576 www.leve.com.tw

    評論

    whitebox168
    具有相當的專業設計水準
    近4年前
    專案日期: 三月 2015
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    gbf3168
    專業的施工團隊，施工時間不拖延
    近4年前
    專案日期: 五月 2017
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    gbf3168
    nice group
    近4年前
    專案日期: 十月 2016
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