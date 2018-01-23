二十世紀建築大師 密斯．凡德羅(Mies van der Rohe)提出「 Less is more」意即「簡約即是豐富」-除去不必要的設計，即所謂精煉才是豐富的設計。





因此「簡約」是我們在進行設計時的思考準則，力求以最少的線條勾勒出完整的量體感與空間感，並以最少種類的材料創造出優雅具質感的空間氛圍。我們是擅長現代風格的台中室內設計團隊，為您提供北歐風格、極簡風格或工業風格等不同的格調的專業空間設計。





我們團隊基於建築設計與營建管理出身的專業背景，除了具備室內裝修專業設計&施工技術人員雙證照之外，亦擁有品管工程師及勞工安全衛生作業主管等證照，提供高品質之建築設計、室內設計、裝修工程、管理顧問等相關服務。我們憑藉著對於設計的熱情與專業，透過耐心的傾聽與確實的溝通，為客戶量身訂做專屬的空間設計，更以二十年以上營造與裝修工程經驗，專注於品質及細節的管理，實踐設計理念並為客戶呈現理想中的真實空間.





相關證照:

1.室內裝修專業設計技術人員

2.室內裝修專業施工技術人員

3.公共工程品質管理人員

4.營造業勞工安全衛生業務主管