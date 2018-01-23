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勻境設計 Unispace Designs
室內設計師與裝修公司 Taiwan, Taichung City, 北區
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    • Smile Century - Condominium interior design, 勻境設計 Unispace Designs 勻境設計 Unispace Designs 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    Smile Century - Condominium interior design, 勻境設計 Unispace Designs 勻境設計 Unispace Designs 現代風玄關、走廊與階梯
    Smile Century - Condominium interior design, 勻境設計 Unispace Designs 勻境設計 Unispace Designs 餐廳
    +11
    Smile Century - Condominium interior design
    Completeness - Condominium interior design, 勻境設計 Unispace Designs 勻境設計 Unispace Designs 臥室
    Completeness - Condominium interior design, 勻境設計 Unispace Designs 勻境設計 Unispace Designs 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    Completeness - Condominium interior design, 勻境設計 Unispace Designs 勻境設計 Unispace Designs 現代廚房設計點子、靈感&圖片
    +26
    Completeness - Condominium interior design
    Eternal Moon - Residential Interior Design, 勻境設計 Unispace Designs 勻境設計 Unispace Designs 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    Eternal Moon - Residential Interior Design, 勻境設計 Unispace Designs 勻境設計 Unispace Designs 餐廳
    Eternal Moon - Residential Interior Design, 勻境設計 Unispace Designs 勻境設計 Unispace Designs 餐廳
    +38
    Eternal Moon - Residential Interior Design
    台中市北屯區住宅輕裝修設計, 勻境設計 Unispace Designs 勻境設計 Unispace Designs 客廳 Purple/Violet
    台中市北屯區住宅輕裝修設計, 勻境設計 Unispace Designs 勻境設計 Unispace Designs 牆面 Purple/Violet
    台中市北屯區住宅輕裝修設計, 勻境設計 Unispace Designs 勻境設計 Unispace Designs 系統廚具 White
    +5
    台中市北屯區住宅輕裝修設計
    台中西屯大器住宅空間設計案, 勻境設計 Unispace Designs 勻境設計 Unispace Designs 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 大理石
    台中西屯大器住宅空間設計案, 勻境設計 Unispace Designs 勻境設計 Unispace Designs 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 Red
    台中西屯大器住宅空間設計案, 勻境設計 Unispace Designs 勻境設計 Unispace Designs 餐廳 Grey
    +6
    台中西屯大器住宅空間設計案
    台中市南區的現代電梯別墅, 勻境設計 Unispace Designs 勻境設計 Unispace Designs 別墅 Grey
    台中市南區的現代電梯別墅, 勻境設計 Unispace Designs 勻境設計 Unispace Designs 別墅 Grey
    台中市南區的現代電梯別墅, 勻境設計 Unispace Designs 勻境設計 Unispace Designs 前院 Grey
    +6
    台中市南區的現代電梯別墅
    顯示全部9專案

    二十世紀建築大師 密斯．凡德羅(Mies van der Rohe)提出「 Less is more」意即「簡約即是豐富」-除去不必要的設計，即所謂精煉才是豐富的設計。


    因此「簡約」是我們在進行設計時的思考準則，力求以最少的線條勾勒出完整的量體感與空間感，並以最少種類的材料創造出優雅具質感的空間氛圍。我們是擅長現代風格的台中室內設計團隊，為您提供北歐風格、極簡風格或工業風格等不同的格調的專業空間設計。


    我們團隊基於建築設計與營建管理出身的專業背景，除了具備室內裝修專業設計&施工技術人員雙證照之外，亦擁有品管工程師及勞工安全衛生作業主管等證照，提供高品質之建築設計、室內設計、裝修工程、管理顧問等相關服務。我們憑藉著對於設計的熱情與專業，透過耐心的傾聽與確實的溝通，為客戶量身訂做專屬的空間設計，更以二十年以上營造與裝修工程經驗，專注於品質及細節的管理，實踐設計理念並為客戶呈現理想中的真實空間.


    相關證照:

    1.室內裝修專業設計技術人員 

    2.室內裝修專業施工技術人員 

    3.公共工程品質管理人員 

    4.營造業勞工安全衛生業務主管

    服務
    • 建築設計
    • 室內設計
    • 裝修工程
    • 舊屋改建
    • 顧問服務
    • 預售屋客變
    服務區域
    台中，彰化，與南投
    公司獎項
    • 1.榮獲2020年美國MUSE設計大獎-雙金獎
    • 2.榮獲2020年法國NDA設計大獎-銀獎
    • 3.榮獲2020年法國INNODESIGN設計大獎-銅獎&優秀獎
    • 4.入選2020年韓國K-DESIGN設計大獎
    • 5.入選2020年DxD雪梨設計大獎
    • 顯示全部9獎項
    地址
    忠明路424號20F-18
    404696 Taiwan, Taichung City, 北區
    台灣
    +886-923607775 www.unispace.com.tw

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