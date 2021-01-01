你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出
大桓設計顧問有限公司
建築師 台中市
概覽 17專案 (17) 0創意點子簿 (0)
評論 (3)
edit edit in admin 要求評論 新的專案
要求評論 編輯資料

專案

新的專案
  • Go 高級版
    • 美式新古典風格設計, 大桓設計顧問有限公司 大桓設計顧問有限公司 客廳
    美式新古典風格設計, 大桓設計顧問有限公司 大桓設計顧問有限公司 牆面
    美式新古典風格設計, 大桓設計顧問有限公司 大桓設計顧問有限公司 客廳
    +12
    美式新古典風格設計
    室內設計北歐風, 大桓設計顧問有限公司 大桓設計顧問有限公司 客廳沙發與扶手椅
    室內設計北歐風, 大桓設計顧問有限公司 大桓設計顧問有限公司 客廳
    室內設計北歐風, 大桓設計顧問有限公司 大桓設計顧問有限公司 牆面
    +11
    室內設計北歐風
    景觀設計 | 層層大院生活, 大桓設計顧問有限公司 大桓設計顧問有限公司 花園柵欄與牆
    景觀設計 | 層層大院生活, 大桓設計顧問有限公司 大桓設計顧問有限公司 露臺
    景觀設計 | 層層大院生活, 大桓設計顧問有限公司 大桓設計顧問有限公司 陽台
    +8
    景觀設計 | 層層大院生活
    景觀設計 | 白色方盒建築, 大桓設計顧問有限公司 大桓設計顧問有限公司 花園柵欄與牆 White
    景觀設計 | 白色方盒建築, 大桓設計顧問有限公司 大桓設計顧問有限公司 陽台、門廊與露臺 植物與花 White
    景觀設計 | 白色方盒建築, 大桓設計顧問有限公司 大桓設計顧問有限公司 花園柵欄與牆 White
    +4
    景觀設計 | 白色方盒建築
    自地自建 | 花園層退別墅, 大桓設計顧問有限公司 大桓設計顧問有限公司 別墅
    自地自建 | 花園層退別墅, 大桓設計顧問有限公司 大桓設計顧問有限公司 別墅
    自地自建 | 花園層退別墅, 大桓設計顧問有限公司 大桓設計顧問有限公司 別墅
    +1
    自地自建 | 花園層退別墅
    台中自地自建蓋房子 | 傾聽色彩韻律的現代別墅, 大桓設計顧問有限公司 大桓設計顧問有限公司 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 大理石 Orange
    台中自地自建蓋房子 | 傾聽色彩韻律的現代別墅, 大桓設計顧問有限公司 大桓設計顧問有限公司 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 大理石 Orange
    台中自地自建蓋房子 | 傾聽色彩韻律的現代別墅, 大桓設計顧問有限公司 大桓設計顧問有限公司 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 大理石 Orange
    +11
    台中自地自建蓋房子 | 傾聽色彩韻律的現代別墅
    顯示全部17專案

    台中室內設計公司第一品牌-大桓室內設計-

    室內設計公司網址 ： www.dahuandesign.com

    行動木屋公司網址 ： www.woodmuwu.com

    連絡電話：04-2355-1100

    公司地址：台中市西屯區安和路118-8號

    立足台中室內設計9年，放眼世界榮獲11座世界室內設計大獎，台中室內設計師在地服務，為您提供世界級的室內設計品質，豪宅、別墅、會館室內設計首選-大桓-台中室內設計公司-

    公司簡介：

    大桓室內設計公司自2009年於台中成立至今，9年室內設計服務經驗，迄今完成數個會館、豪宅、飯店，在台中落地深耕，深入了解台中當地居住的需求，以打造台中第一品牌建築設計室內設計整合行銷團隊為室內設計公司目標。

    設計師簡介：

    室內設計師從認識台中在地的文化，找尋設計的靈感，認真懇切的傾聽台中客戶需求，將業主的夢想提出真切可行的設計規劃，將業主每個花費作價值極大化，達到業主與室內設計師雙贏的目標，9年的室內設計師業務執行經驗要打造台中室內設計師第一品牌。

    服務
    室內設計、建築設計、景觀設計、移動木屋設計
    服務區域
    台中、苗栗、彰化、南投… .中部地區
    公司獎項
    • 11座世界大獎肯定：
    • 9年的室內設計師服務經驗，從英國百年倫敦出發，轉進義大利設計之都，遠渡澳洲雪梨，最終抵達美國舊金山，從數萬名世界設計師考驗之中，榮獲11座世界大獎，台中室內設計公司揚名國際，我們用9年打造出台中第一的室內設計公司品牌。
    • 英國：
    • 倫敦設計大獎
    • SBID設計大獎
    • 義大利：
    • A DESIGN設計大獎
    • 澳洲：
    • 雪梨設計大獎
    • 美國：
    • IDA設計大獎
    • 舊金山設計大獎
    • 顯示全部12獎項
    地址
    安和路118-8號
    西屯區 台中市
    台灣
    +886-423551100 www.dahuandesign.com

    評論

    Chao Ching Yao
    打電話訊問，小姐說小案子不接噢 ••••••希望你們一直都有大案子能接 感覺很差
    近3年前
    何培睿
    這是間不錯的公司
    超過3年前
    雙捷龍
    超過2年前
    Show all 3 reviews

    最近來自homify編輯團隊的肯定

      Edit SEO element