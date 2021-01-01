大桓設計顧問有限公司

台中室內設計公司第一品牌-大桓室內設計-
室內設計公司網址 ： www.dahuandesign.com
行動木屋公司網址 ： www.woodmuwu.com
連絡電話：04-2355-1100
公司地址：台中市西屯區安和路118-8號
立足台中室內設計9年，放眼世界榮獲11座世界室內設計大獎，台中室內設計師在地服務，為您提供世界級的室內設計品質，豪宅、別墅、會館室內設計首選-大桓-台中室內設計公司-
公司簡介：
大桓室內設計公司自2009年於台中成立至今，9年室內設計服務經驗，迄今完成數個會館、豪宅、飯店，在台中落地深耕，深入了解台中當地居住的需求，以打造台中第一品牌建築設計與室內設計整合行銷團隊為室內設計公司目標。
設計師簡介：
室內設計師從認識台中在地的文化，找尋設計的靈感，認真懇切的傾聽台中客戶需求，將業主的夢想提出真切可行的設計規劃，將業主每個花費作價值極大化，達到業主與室內設計師雙贏的目標，9年的室內設計師業務執行經驗要打造台中室內設計師第一品牌。
- 服務
- 室內設計、建築設計、景觀設計、移動木屋設計
- 服務區域
- 台中、苗栗、彰化、南投… .中部地區
- 公司獎項
- 11座世界大獎肯定：
- 9年的室內設計師服務經驗，從英國百年倫敦出發，轉進義大利設計之都，遠渡澳洲雪梨，最終抵達美國舊金山，從數萬名世界設計師考驗之中，榮獲11座世界大獎，台中室內設計公司揚名國際，我們用9年打造出台中第一的室內設計公司品牌。
- 英國：
- 倫敦設計大獎
- SBID設計大獎
- 義大利：
- A DESIGN設計大獎
- 澳洲：
- 雪梨設計大獎
- 美國：
- IDA設計大獎
- 舊金山設計大獎
- 顯示全部12獎項
- 地址
-
安和路118-8號
西屯區 台中市
台灣
+886-423551100 www.dahuandesign.com