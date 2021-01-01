大桓設計顧問有限公司

2021 年最受歡迎的 9 款庭院景觀設計

戶外空間絕對是最為紓壓的場域，而藉由景觀造景，庭院空間可以化身成為城市中的大自然。這一本點子簿為大家集結了2021年最受歡迎的庭院景觀設計，流水、木頭甲板、高低層次的植栽皆是讓庭院空間更為 有聲有色 的絕佳元素。如果 2021年你想要多費點心思妝點戶外空間的話，現在就一塊瀏覽今年的 9 大景觀設計，跟專業的造景師們偷學點好點子吧! 當然，如果你還有更多細節問題，還可以直接與我們的設計師們聯繫喔～ 還等什麼呢，現在既有一起來看看這9個美麗的庭院景觀設計，來尋…

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