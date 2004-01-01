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邑田空間設計
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    靛白美寓, 邑田空間設計 邑田空間設計 客廳 White
    靛白美寓, 邑田空間設計 邑田空間設計 臥室 White
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    靛白美寓
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    玩。達人公館
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    台中 藍黑厚紳士
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    台北復古年代, 邑田空間設計 邑田空間設計 客廳 水泥
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    台北復古年代
    高雄巨蛋 2+1房, 邑田空間設計 邑田空間設計 客廳
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    +4
    高雄巨蛋 2+1房
    台北市 電影主題 兒童歡樂宅, 邑田空間設計 邑田空間設計 客廳
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    台北市 電影主題 兒童歡樂宅, 邑田空間設計 邑田空間設計 嬰兒房/兒童房
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    台北市 電影主題 兒童歡樂宅
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    邑田空間乃小而美的設計公司，對屋主、廠商一致，不挑案大小、不挑案地點，尊重珍惜合作，維持長久緣分。

    1.裝潢規範：工地室內禁菸(屋主也是)，想抽菸請到室外陽台，順便小憩一會兒，工作嚴禁喝酒，酒精使人忘我，為保護工地安全及家人幸福，請回家再跟老婆交杯酒！

    2.只求單純：建商、仲介、代銷、樣品屋行規抽10%上下佣金介紹費，10%剛好是我們的薪水，我們無法將抽佣成本攤到付費者身上，但也不可做白工，所以只等待珍貴的客戶上門，並對他估價誠實負責。

    3.現金往來：收、付款只用現金交流，畢竟不是了不起的上市上櫃公司，這般世道，現金才能真正餵飽每個付出汗水的師傅與設計人才。

    4.不廣告：廣告太貴，做五個案子才能有一點廣告預算，做完廣告來詢問的都是廠商推銷跟要求免費丈量的客戶，設計師對廣告的效果已絕望。

    5.不比賽：參加競圖要砸好幾十萬報名費才拿得到獎盃，得獎也不干你裝潢的事，你也不因我得獎就願意多付兩倍酬勞請我設計，花錢拼獎盃榮譽感沒有特高，只能自爽。不如邀請我們一起參加交屋入厝趴，或給我們很多很多肯定與讚美。

    6.免費嗎？：設計師與廠商做的每件事、說的每句話，都是寒窗苦讀十年冬，再從菜鳥奮發往上爬十年冬，才有今日的專業實力與才華，無法做任何免費丈量設計與估價，確保真心付出不會換回絕情，歡迎利用第一次免費諮詢，與設計師在裝潢現場了解服務流程及初步建議、收費方式等。

    7.我們賺的錢在幹嘛？

    繳稅：政府同意給我統編&執照、我逃不了

    買飲料請師傅：工地不消暑，彌勒也發怒

    請員工吃大餐：常怒吃才有好設計

    過節送健康禮給團隊：每年健康、每年有得賺

    給設計師年終獎金：讓他們也有成家立業的機會

    週年慶送禮給屋主：沒有優惠活動哪來的生意做

    帶員工出國狂玩：努力見識這世界的設計新知

    健康檢查補助：捨不得優秀的肝跟廠商累出病來

    8.展望：屋主給我們舞台，我們精彩演出，屋主一家人安居樂業，我們公司細水長流，您住的有幸福感、我們就做得有成就感。

    服務
    室內裝潢設計、預售屋客戶變更、舊屋翻新設計
    服務區域
    台灣及其他海外地區
    地址
    中山區南京東路二段137號14樓
    10485 台北市
    台灣
    +886-909518866 www.etanspacedesign.com
    法律聲明

    2004年  創辦人畢業於美國 Cal State Long Beach BFA Interior Design 

    同年於    FF+ Design 工作實習 

    2005年  回台投入室內設計業界

    2006年  成立⾢⽥空間設計 

    2007年  建築物室內裝修專業國家考試

    技術⼈員之專業施⼯憑證內營室技字第 40EB014090 號 

    2014年   歐洲設計交流研究遊學             

    - 巴黎商業空間設計美學             

    - 阿姆斯特丹兒童住宅家具設計             

    - 柏林綠能環保建材             

    - 布魯塞爾傳統建築設計

    2016年  ⾢⽥國際室內裝修⼯程有限公司             

    統⼀編號 42770796               

    營業項⽬ E801060 室內裝修業 

    同年於   日本世代變化人口居住研討             

    - 京都老人長照裝潢設計研究             

    - 東京密集人口小空間住宅設計

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