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安居屋有限公司
建築工程人員 南投縣草屯鎮碧興路一段376號
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    木屋設計建造

    安居屋有限公司~

    「品味生活，坐擁自然」這個現代人類居家最美麗的夢想，正是安居屋從事木屋規劃，景觀設計以來，多年來不變的堅持與目標。如今秉持著精益求精的精神，在木屋的規劃設計藍圖上，不斷創新及追求完美，並在責任施工的理念裡，在融合了國內外最先進的技術及建材，以專業負責的服務熱忱，致力於每一棟木屋，臻於完美。從結構、空間設計、景觀佈置到施工 完成，所有的品質控制，安居屋所要求的比客戶更高，希望提高居家環境品質，以達到藝術性與實用性的原則。 我們的努力與付出相對也得到客戶的肯定與支持，這是一種鼓勵，但我們不因此而自滿，安居屋將更持續創新改進、用心施工、誠心設計，也期盼您與您的家人一起品味木屋藝術的自然之美。

    服務
    • 木屋設計 木屋規劃 木屋建造 日式木屋 木屋民宿 室內裝修 頂樓加蓋工程 景觀設計規劃木屋設計施工
    • 露臺
    • 陽台
    • 欄杆
    • 室內裝潢
    服務區域
    台灣與南投縣草屯鎮碧興路一段376號
    地址
    碧興路一段376號
    542 南投縣草屯鎮碧興路一段376號
    台灣
    +88649-23802890933-419897 www.iyp.com.tw/0492380289

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