安居屋有限公司~

「品味生活，坐擁自然」這個現代人類居家最美麗的夢想，正是安居屋從事木屋規劃，景觀設計以來，多年來不變的堅持與目標。如今秉持著精益求精的精神，在木屋的規劃設計藍圖上，不斷創新及追求完美，並在責任施工的理念裡，在融合了國內外最先進的技術及建材，以專業負責的服務熱忱，致力於每一棟木屋，臻於完美。從結構、空間設計、景觀佈置到施工 完成，所有的品質控制，安居屋所要求的比客戶更高，希望提高居家環境品質，以達到藝術性與實用性的原則。 我們的努力與付出相對也得到客戶的肯定與支持，這是一種鼓勵，但我們不因此而自滿，安居屋將更持續創新改進、用心施工、誠心設計，也期盼您與您的家人一起品味木屋藝術的自然之美。