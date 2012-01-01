設 計 理 念

用心完成每個屋主「回家，轉動鑰匙打開門的期待」。

家的設計是以人為主軸，將居住者和家人所期待、嚮往的生活空間，與其生命中最熱愛的事物巧妙融合，讓居住空間成為生活態度的延伸，並精準且細膩地以美學形式呈現。 因為用心傾聽，所以敢保證，我們提供超乎期待的美學設計體驗、嚴控品質的施工團隊、以及白紙黑字的完善售後服務。從細節到整體，讓空間與生活機能緊密結合，賦予空間嶄新的生命力和獨特性格。

公 司 簡 介

我們相信好的設計，可以影響人們的生活、情感和心靈。豐聚的每一個人、畫出的每一張圖，都秉持著我們對設計的熱愛和共同的價值觀。在家的設計與實踐，豐聚空間設計以人文概念為核心的設計思維，極度重視每個細節，讓人、空間和自然環境的互動能夠更便利、更幸福、更舒適。 精湛的施工團隊是實踐設計的基礎，豐聚擁有豐富的空間設計與工程經歷，具備「中華民國內政部室內裝修專業技術人員（設計、施工）證照」、「中國室內裝飾設計師一級高級技師」資格。