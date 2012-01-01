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Fertility Design 豐聚空間設計
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    • 高雄54坪現代簡約透天電梯別墅, Fertility Design 豐聚空間設計 Fertility Design 豐聚空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    高雄54坪現代簡約透天電梯別墅, Fertility Design 豐聚空間設計 Fertility Design 豐聚空間設計 客廳儲藏櫃
    高雄54坪現代簡約透天電梯別墅, Fertility Design 豐聚空間設計 Fertility Design 豐聚空間設計 客廳配件與裝飾品
    +13
    高雄54坪現代簡約透天電梯別墅
    知己樹廈, Fertility Design 豐聚空間設計 Fertility Design 豐聚空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 實木 Wood effect
    知己樹廈, Fertility Design 豐聚空間設計 Fertility Design 豐聚空間設計 餐廳 White
    知己樹廈, Fertility Design 豐聚空間設計 Fertility Design 豐聚空間設計 餐廳 White
    +6
    知己樹廈
    圖片, Fertility Design 豐聚空間設計 Fertility Design 豐聚空間設計 臥室
    圖片, Fertility Design 豐聚空間設計 Fertility Design 豐聚空間設計 餐廳
    圖片, Fertility Design 豐聚空間設計 Fertility Design 豐聚空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +12
    圖片
    設計師照片, Fertility Design 豐聚空間設計 Fertility Design 豐聚空間設計
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    設計師照片, Fertility Design 豐聚空間設計 Fertility Design 豐聚空間設計
    設計師照片
    曙光, Fertility Design 豐聚空間設計 Fertility Design 豐聚空間設計 臥室
    曙光, Fertility Design 豐聚空間設計 Fertility Design 豐聚空間設計 餐廳
    曙光, Fertility Design 豐聚空間設計 Fertility Design 豐聚空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +3
    曙光
    CORNER HOUSE, Fertility Design 豐聚空間設計 Fertility Design 豐聚空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    CORNER HOUSE, Fertility Design 豐聚空間設計 Fertility Design 豐聚空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    CORNER HOUSE, Fertility Design 豐聚空間設計 Fertility Design 豐聚空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +18
    CORNER HOUSE
    顯示全部10專案

    設 計 理 念

    用心完成每個屋主「回家，轉動鑰匙打開門的期待」。

    家的設計是以人為主軸，將居住者和家人所期待、嚮往的生活空間，與其生命中最熱愛的事物巧妙融合，讓居住空間成為生活態度的延伸，並精準且細膩地以美學形式呈現。 因為用心傾聽，所以敢保證，我們提供超乎期待的美學設計體驗、嚴控品質的施工團隊、以及白紙黑字的完善售後服務。從細節到整體，讓空間與生活機能緊密結合，賦予空間嶄新的生命力和獨特性格。

    公 司 簡 介

    我們相信好的設計，可以影響人們的生活、情感和心靈。豐聚的每一個人、畫出的每一張圖，都秉持著我們對設計的熱愛和共同的價值觀。在家的設計與實踐，豐聚空間設計以人文概念為核心的設計思維，極度重視每個細節，讓人、空間和自然環境的互動能夠更便利、更幸福、更舒適。 精湛的施工團隊是實踐設計的基礎，豐聚擁有豐富的空間設計與工程經歷，具備「中華民國內政部室內裝修專業技術人員（設計、施工）證照」、「中國室內裝飾設計師一級高級技師」資格。

    服務
    住宅空間設計，自地自建，與舊屋翻新 (只限全部翻新)
    服務區域
    全台灣
    公司獎項
    • 2017 GSADA第七屆 幸福空間亞洲設計獎【鄉村休閒組】銅獎
    • 2017 GSADA第七屆 幸福空間亞洲設計獎【鄉村休閒組】傑出設計獎
    • 2016 英國SBID獎 室內設計大獎
    • 2016 德國紅點Red Dot Award室內設計大獎 傳達設計獎
    • 2016 義大利 A’design Award室內設計獎 銅獎
    • 2015 國際空間設計大獎艾特獎 最佳公寓設計提名獎 / 最佳公寓入圍獎 / 最佳別墅入圍獎
    • 2015 GSADA第五屆 幸福空間亞洲設計獎【燈光設計組】入圍獎
    • 2014 GSADA第四屆 幸福空間亞洲設計獎【古典奢華組】入圍獎
    • 2012 GSADA第二屆 幸福空間亞洲設計獎【商業空間組-創意設計獎】
    • 2012 漂亮家居 新秀設計師 新秀獎
    • 2012 國際空間設計大獎艾特獎 最佳公寓設計入圍獎
    • 2012 國際空間設計大獎艾特獎 最佳別墅豪宅設計入圍獎
    • 2012 台灣室內設計大獎TID Award居住空間/單層入圍獎
    • 顯示全部13獎項
    地址
    台中市西屯區大墩十九街186號11F-1
    407 台中市
    台灣
    +886-423196588 www.fertility-design.com/index.html

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