設 計 理 念
用心完成每個屋主「回家，轉動鑰匙打開門的期待」。
家的設計是以人為主軸，將居住者和家人所期待、嚮往的生活空間，與其生命中最熱愛的事物巧妙融合，讓居住空間成為生活態度的延伸，並精準且細膩地以美學形式呈現。 因為用心傾聽，所以敢保證，我們提供超乎期待的美學設計體驗、嚴控品質的施工團隊、以及白紙黑字的完善售後服務。從細節到整體，讓空間與生活機能緊密結合，賦予空間嶄新的生命力和獨特性格。
公 司 簡 介
我們相信好的設計，可以影響人們的生活、情感和心靈。豐聚的每一個人、畫出的每一張圖，都秉持著我們對設計的熱愛和共同的價值觀。在家的設計與實踐，豐聚空間設計以人文概念為核心的設計思維，極度重視每個細節，讓人、空間和自然環境的互動能夠更便利、更幸福、更舒適。 精湛的施工團隊是實踐設計的基礎，豐聚擁有豐富的空間設計與工程經歷，具備「中華民國內政部室內裝修專業技術人員（設計、施工）證照」、「中國室內裝飾設計師一級高級技師」資格。
- 服務
- 住宅空間設計，自地自建，與舊屋翻新 (只限全部翻新)
- 服務區域
- 全台灣
- 公司獎項
- 2017 GSADA第七屆 幸福空間亞洲設計獎【鄉村休閒組】銅獎
- 2017 GSADA第七屆 幸福空間亞洲設計獎【鄉村休閒組】傑出設計獎
- 2016 英國SBID獎 室內設計大獎
- 2016 德國紅點Red Dot Award室內設計大獎 傳達設計獎
- 2016 義大利 A’design Award室內設計獎 銅獎
- 2015 國際空間設計大獎艾特獎 最佳公寓設計提名獎 / 最佳公寓入圍獎 / 最佳別墅入圍獎
- 2015 GSADA第五屆 幸福空間亞洲設計獎【燈光設計組】入圍獎
- 2014 GSADA第四屆 幸福空間亞洲設計獎【古典奢華組】入圍獎
- 2012 GSADA第二屆 幸福空間亞洲設計獎【商業空間組-創意設計獎】
- 2012 漂亮家居 新秀設計師 新秀獎
- 2012 國際空間設計大獎艾特獎 最佳公寓設計入圍獎
- 2012 國際空間設計大獎艾特獎 最佳別墅豪宅設計入圍獎
- 2012 台灣室內設計大獎TID Award居住空間/單層入圍獎
- 顯示全部13獎項
- 地址
-
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407 台中市
台灣
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