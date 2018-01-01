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    維斯空間創研·2018年11月27日 星期二· 維斯空間創研 是對於創意研發的期待 「維」-空間的軸線維度 「斯」-指的是「這裡」，也就是初心、初衷 「創」-與眾不同的創意表現 「研」-工法與設計的淬煉過程 我們將重新定義對於空間的理解 將重新演繹 任何生活的可能
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