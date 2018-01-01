維斯空間創研·2018年11月27日 星期二· 維斯空間創研 是對於創意研發的期待 「維」-空間的軸線維度 「斯」-指的是「這裡」，也就是初心、初衷 「創」-與眾不同的創意表現 「研」-工法與設計的淬煉過程 我們將重新定義對於空間的理解 將重新演繹 任何生活的可能

服務 室內設計 / 空間規劃 / 3D渲染 / 傢飾代購 / 老屋翻新 / 商業空間設計 服務區域 全省 地址 234 新北, 新北市

台灣

+886-988503796 vsmuseslab.strikingly.com