營造專屬空間、打造品味生活
- 服務區域
- 台灣 Taoyuan City與桃園區
- 公司獎項
- 2020 年 第十屆中國國際空間設計大賽 中國建築裝飾設計獎 餐飲空間工程類 銅獎
- 2019 年 亞太設計師大獎賽HKIPA APDC Asia Pacific Designer Contest / 餐飲空間 金獎
- 2019 年 第九屆中國國際空間設計大賽 中國建築裝飾設計獎 商品房 / 樣板房空間工程類 銅獎
- 2018 年 第五届INNODESIGN PRIZE国际创新设计大奖 提名獎
- 2018 年 中国建筑装饰软装陈设设计奖 住宅空間類 銀獎
- 2018 年 中国建筑装饰软装陈设设计奖 最具影響力人物
- 2018 年 2018 IDG金創意獎 | 國際空間設計大獎 居家空間 十佳創新設計獎
- 2018 年 2018 IDG金創意獎 | 國際空間設計大獎 年度十大中青年設計師
- 2018 年 第六屆 艾舍獎 設計峰會 公寓空間設計 金獎
- 2017 年 第五屆ID+G金創意獎國際空間大獎賽 創意之星設計大獎
- 2016 年 第四屆中國裝飾界營造空間優秀設計作品大賽餐飲空間類金獎
- 2016 年TINTA台灣空間美學新秀設計師大賽 餐飲空間類新秀人氣獎
- 2015 年 第十屆中國國際建築裝飾及設計藝術博覽會大獎 住宅類一等獎
- 2014 年 中國建設文化藝術協會 港台室內設計創新風暴 住宅類 低調奢華大獎
- 2014 年 台灣優良協會 台灣傑出室內設計師大獎
- 2014 年 第九屆中國國際建築裝飾及設計藝術博覽會大獎 年度設計百強人物
- 2014 年 第九屆中國國際建築裝飾及設計藝術博覽會大獎 年度十大新銳獎
- 顯示全部17獎項
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台灣
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