桃園的優雅高樓公寓：以自然建材和精緻工藝打造的悠閒避風港

這次為大家介紹的，是由群築室內設計裝修公司主持，位於桃園的現代高樓公寓，整體費用約為NT$3,800,000。業主是退休的電子科技人士，經歷忙碌奔波的兩岸職場洗禮，希望復歸平靜，回到陪伴家人、悠閒樸實的生活型態。設計師因應業主想法，以「家」的感覺為核心概念，分成公私兩大領域著手規劃。於開放式客餐廳運用了實木、鐵件、特殊磁磚、細膩木作與植栽等，打造出提煉精緻的自然簡鍊。於私人空間則依使用者選定不同色彩與品味的布置。整體格局安排輕重有致，讓人回到家中，可以獲得…

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