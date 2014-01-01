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群築室內裝修設計有限公司
室內設計師與裝修公司 台灣 Taoyuan City, 桃園區
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    澄玉二期 / 實品屋, 群築室內裝修設計有限公司 群築室內裝修設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 White
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    澄玉二期 / 實品屋
    靜、穩, 群築室內裝修設計有限公司 群築室內裝修設計有限公司 客廳
    靜、穩, 群築室內裝修設計有限公司 群築室內裝修設計有限公司 隨意取材風玄關、階梯與走廊
    靜、穩, 群築室內裝修設計有限公司 群築室內裝修設計有限公司 隨意取材風玄關、階梯與走廊
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    靜、穩
    悠‧遊, 群築室內裝修設計有限公司 群築室內裝修設計有限公司
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    悠‧遊
    台灣味、中國情, 群築室內裝修設計有限公司 群築室內裝修設計有限公司
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    台灣味、中國情, 群築室內裝修設計有限公司 群築室內裝修設計有限公司
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    台灣味、中國情

    營造專屬空間、打造品味生活

    服務區域
    台灣 Taoyuan City與桃園區
    公司獎項
    • 2020 年 第十屆中國國際空間設計大賽 中國建築裝飾設計獎 餐飲空間工程類 銅獎
    • 2019 年 亞太設計師大獎賽HKIPA APDC Asia Pacific Designer Contest / 餐飲空間 金獎
    • 2019 年 第九屆中國國際空間設計大賽 中國建築裝飾設計獎 商品房 / 樣板房空間工程類 銅獎
    • 2018 年 第五届INNODESIGN PRIZE国际创新设计大奖 提名獎
    • 2018 年 中国建筑装饰软装陈设设计奖 住宅空間類 銀獎
    • 2018 年 中国建筑装饰软装陈设设计奖 最具影響力人物
    • 2018 年 2018 IDG金創意獎 | 國際空間設計大獎 居家空間 十佳創新設計獎
    • 2018 年 2018 IDG金創意獎 | 國際空間設計大獎 年度十大中青年設計師
    • 2018 年 第六屆 艾舍獎 設計峰會 公寓空間設計 金獎
    • 2017 年 第五屆ID+G金創意獎國際空間大獎賽 創意之星設計大獎
    • 2016 年 第四屆中國裝飾界營造空間優秀設計作品大賽餐飲空間類金獎
    • 2016 年TINTA台灣空間美學新秀設計師大賽 餐飲空間類新秀人氣獎
    • 2015 年 第十屆中國國際建築裝飾及設計藝術博覽會大獎 住宅類一等獎
    • 2014 年 中國建設文化藝術協會 港台室內設計創新風暴 住宅類 低調奢華大獎
    • 2014 年 台灣優良協會 台灣傑出室內設計師大獎
    • 2014 年 第九屆中國國際建築裝飾及設計藝術博覽會大獎 年度設計百強人物
    • 2014 年 第九屆中國國際建築裝飾及設計藝術博覽會大獎 年度十大新銳獎
    • 顯示全部17獎項
    地址
    330 台灣 Taoyuan City, 桃園區
    台灣
    +886-975910677 www.facebook.com/chiunju2

    評論

    domisabells34
    DR. JOROMI IS TRULY A POWERFUL MAN. Contacting Dr Joromi is the best thing that has ever happened to me. My husband left me for another woman for the reason which i know nothing about. I tried every means to get him back but to no avail, all my efforts proved abortive. I was even contemplating suicide. On a lucky day when i was browsing the internet, i came across some amazing testimonies about Dr. Joromi on how he has helped a lot of people with his powerful love spells. I contacted him and explained all my problems to him and he assured me that he will help me. He told me what to do and assured me that my man will be back in 12 hours. I obeyed him and followed the instructions and to my Greatest surprise, my man called me in 12 hours time just as Dr. Joromi said. Thank you Dr Joromi. May the good God continue to bless you. If you are in need of help please contact Dr Joromi now on his website: https://www.joromispells.com and you can also reach him with his email: Joromispells@gmail.com and here is his WhatsApp number which you can also use to reach him +2348138695387 Thank you Dr Joromi. Thank you once again
    11個月前
    專案日期: 一月 2021
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