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艾莉森 空間設計
室內設計師與裝修公司 台北市
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    • 三星 禪, 艾莉森 空間設計 艾莉森 空間設計 禪風庭院
    三星 禪, 艾莉森 空間設計 艾莉森 空間設計 庭院
    三星 禪, 艾莉森 空間設計 艾莉森 空間設計 禪風庭院
    +42
    三星 禪
    現代感設計, 艾莉森 空間設計 艾莉森 空間設計 現代風玄關、走廊與階梯
    現代感設計, 艾莉森 空間設計 艾莉森 空間設計 餐廳
    現代感設計, 艾莉森 空間設計 艾莉森 空間設計 現代風玄關、走廊與階梯
    +8
    現代感設計
    土城 陳公館, 艾莉森 空間設計 艾莉森 空間設計 系統廚具 實木
    土城 陳公館, 艾莉森 空間設計 艾莉森 空間設計 系統廚具 實木
    土城 陳公館, 艾莉森 空間設計 艾莉森 空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +4
    土城 陳公館
    復古 工業風 咖啡店-蔽所咖啡 Bison Cafe , 艾莉森 空間設計 艾莉森 空間設計 商业空间 玻璃
    復古 工業風 咖啡店-蔽所咖啡 Bison Cafe , 艾莉森 空間設計 艾莉森 空間設計 商业空间
    復古 工業風 咖啡店-蔽所咖啡 Bison Cafe , 艾莉森 空間設計 艾莉森 空間設計 商业空间
    +11
    復古 工業風 咖啡店-蔽所咖啡 Bison Cafe
    小家庭 北歐風 FU~ , 艾莉森 空間設計 艾莉森 空間設計 小廚房
    小家庭 北歐風 FU~ , 艾莉森 空間設計 艾莉森 空間設計 牆面
    小家庭 北歐風 FU~ , 艾莉森 空間設計 艾莉森 空間設計 牆面
    +5
    小家庭 北歐風 FU~
    宜蘭 三星 別墅 / 農舍 吳公館(建構中), 艾莉森 空間設計 艾莉森 空間設計 禪風庭院
    宜蘭 三星 別墅 / 農舍 吳公館(建構中), 艾莉森 空間設計 艾莉森 空間設計 禪風庭院
    宜蘭 三星 別墅 / 農舍 吳公館(建構中), 艾莉森 空間設計 艾莉森 空間設計 別墅
    +16
    宜蘭 三星 別墅 / 農舍 吳公館(建構中)
    顯示全部10專案

    起緣:

    工作十餘年的我..結婚後開始在想…當我擁有家庭、擁有第一間房子、經濟壓力扛於肩上，我還能花費多少來裝潢我想要的?

    在合理的價格內，我是否能給予我的家人高品質的生活；於是我將結婚照設計成Logo，用老婆名字開始

    艾莉森設計部門。 

    艾莉森 希望「設計」能回歸專業，透過專業的設計巧思，來填補高額的工程費用，導正「設計」即是高價位的觀念，誰說小資族就不能同時擁有「美觀」與TOTO馬桶，我們比的不是價格，我們比的是「透明報價」與如何讓「設計」去實現您的想法。

    利用實質性的監造管理，將設計與施工分開，改變過去所學的想法，讓經審核的優質廠商都能直接向您報價，使 設計/監造/施工/保固 都能在無”私利”的狀況下，相互監督，讓您清楚知道，您的每一分錢，花向何處，

    我們不會是最便宜，但我們努力做到公開透明，呈現「真正設計與監造工程的意義」，讓每個「家」都能利用透明公開合理的價格，打造人人都可以享有的「專屬感」

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    (10年作品 未來將一一呈現給您)


    設計費：3000元/坪 

    （以實際設計之坪數收費，非設計區域將不會列入收費範圍中）

    監造/工程管理費：總工程款10% 

    （以實際工程價格的10%計算，不含設計費用） 

    艾莉森 會先提供一份 依經驗判斷的初步預算書，後續再由廠商勘驗現場與圖面後，直接向您公開報價。

    （也歡迎您提供優質廠商參與報價） 

    驗收/取款 

    艾莉森 驗收方式，採報價單核對方式，未施工項目即退費，報價後 艾莉森 絕對不會有私自追加款項問題。 

    保固 

    保固一年，但 艾莉森 將提供您於一年保固期屆滿時，幫您做一次性的重點檢修服務，不會讓您的保固期默默無

    聲的結束。

    服務
    室內設計 商業空間設計 辦公室空間設計
    服務區域
    台灣
    地址
    松山區復興北路 141巷 6弄 6號 6樓
    10547 台北市
    台灣
    +886-982315468 www.facebook.com/Allison.Interion.Design

    評論

    Allison Liu Allison Liu
    舊屋翻新，設計師很有耐心的聽完我的需求，在我的預算內完整呈現我要的感覺！畢竟房子起碼也要住5年以上，有些東西不能省！我也很喜歡他很實在的風格，不商業的說法，站在我的角度幫我著想！這樣的設計詩很難得了～大推
    近4年前
    專案日期: 十月 2017
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    Amy Liao Amy Liao
    去年家裡裝潢，設計師人很好又很專業，設計上的想法可以溝通，又會給很多建議，真的很用心；現在我家保固到期了還主動聯繫我們，來家裡做免費的檢修服務，還幫我換了燈泡，真的很棒，給他五顆星。
    近4年前
    專案日期: 四月 2017
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    君逸 林 君逸 林
    真的很用心的設計，而且裝潢到現在也快10年了 除了潮溼以外，東西居然都沒壞，真是太厲害了！ 我想10年後，設計能力應該也更上一層樓了，不過我現在沒有房子給你設計了～哈！！ 這幾天看到你成立粉絲團，特來給你推薦一下！
    超過3年前
    專案日期: 十月 2013
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