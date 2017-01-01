起緣:

工作十餘年的我..結婚後開始在想…當我擁有家庭、擁有第一間房子、經濟壓力扛於肩上，我還能花費多少來裝潢我想要的?

在合理的價格內，我是否能給予我的家人高品質的生活；於是我將結婚照設計成Logo，用老婆名字開始

艾莉森設計部門。

艾莉森 希望「設計」能回歸專業，透過專業的設計巧思，來填補高額的工程費用，導正「設計」即是高價位的觀念，誰說小資族就不能同時擁有「美觀」與TOTO馬桶，我們比的不是價格，我們比的是「透明報價」與如何讓「設計」去實現您的想法。

利用實質性的監造管理，將設計與施工分開，改變過去所學的想法，讓經審核的優質廠商都能直接向您報價，使 設計/監造/施工/保固 都能在無”私利”的狀況下，相互監督，讓您清楚知道，您的每一分錢，花向何處，

我們不會是最便宜，但我們努力做到公開透明，呈現「真正設計與監造工程的意義」，讓每個「家」都能利用透明公開合理的價格，打造人人都可以享有的「專屬感」。

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(10年作品 未來將一一呈現給您)





設計費：3000元/坪

（以實際設計之坪數收費，非設計區域將不會列入收費範圍中）

監造/工程管理費：總工程款10%

（以實際工程價格的10%計算，不含設計費用）

艾莉森 會先提供一份 依經驗判斷的初步預算書，後續再由廠商勘驗現場與圖面後，直接向您公開報價。

（也歡迎您提供優質廠商參與報價）

驗收/取款

艾莉森 驗收方式，採報價單核對方式，未施工項目即退費，報價後 艾莉森 絕對不會有私自追加款項問題。

保固

保固一年，但 艾莉森 將提供您於一年保固期屆滿時，幫您做一次性的重點檢修服務，不會讓您的保固期默默無

聲的結束。