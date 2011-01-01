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    預售屋客變專案
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    舊屋翻修 設計 工程
    輕裝修專案, 深白舍空間設計工作室 深白舍空間設計工作室 室內景觀
    輕裝修專案, 深白舍空間設計工作室 深白舍空間設計工作室 客廳沙發與扶手椅
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    輕裝修專案

    服務項目： 平面設計、室內設計、3D規劃   工程施工、舊屋翻修 ，衛浴翻新，預售屋專案。

    服務
    設計施工圖，新舊屋裝修工程，與預售屋客變
    服務區域
    台中以南，高雄以北
    地址
    西區湖子內路602號
    600 嘉義市
    台灣
    +886-52337168 www.facebook.com/DWID2011
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