14款讓人念念不忘的日式門面設計

日式設計一直以來都很受大家的歡迎，很多人都喜歡選擇一些日式元素作為家裡的點綴或裝飾品，或者直接選擇日式風格整體設計整個空間。在很多時候大家追求的其實更多的是日式風格的那種質感，而不僅僅是侷限於嚴格意義上的的日式風格定義，簡單來說，就是一種感覺，一種融合了禪意、簡約、庭園與自然氣息的質感。今天的這個點子簿就來為大家介紹一些擁有日式質感的的門面設計。如果你也喜歡日式設計的質感，那就一定不要錯過這個點子簿喔～

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