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Archi/Interior Design/Construction
老屋的裝潢設計不代表過時的設計，只要搭配一些設計巧思，在現代設計中適當融入傳統復古的元素，更能體現歷史交融的特殊之美，下面就來看一些充滿懷舊風情的元素特色，如何蛻變融合到當代室內設計風格中，展現最獨樹一幟的風格美學。
隨著工作模式與型態的轉變，在家遠距上班的機會日益增多，而俗話說工欲善其事必先利其器，如果有一張舒適的辦公椅，絕對可以大大提升你的工作效率，並且減低肩頸痠痛、下背疼痛等各種身體不適的問題發生的機率。下面就將介紹挑選辦公椅的幾個要點，讓你輕鬆選對椅子，享受舒適的居家辦公環境。
日式設計一直以來都很受大家的歡迎，很多人都喜歡選擇一些日式元素作為家裡的點綴或裝飾品，或者直接選擇日式風格整體設計整個空間。在很多時候大家追求的其實更多的是日式風格的那種質感，而不僅僅是侷限於嚴格意義上的的日式風格定義，簡單來說，就是一種感覺，一種融合了禪意、簡約、庭園與自然氣息的質感。今天的這個點子簿就來為大家介紹一些擁有日式質感的的門面設計。如果你也喜歡日式設計的質感，那就一定不要錯過這個點子簿喔～