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麥斯迪設計
室內建築師 Taiwan, 台北市
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    服務
    設計/施工/統包/工程管理
    服務區域
    台北/台中/高雄，Taiwan，與台北市
    地址
    中山區八德路二段167巷21號6F-1
    10491 Taiwan, 台北市
    台灣
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