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泫工所構築設計研究室
室內建築師 台北市
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High-Tech _ Lofting Coffee

「泫工所構築設計研究室」設立於2017年3月

以數位構築(Digital Fabrication)、參數化設計(Parametric Design)為組織執行之核心精神

重新思考所有的構築的既定狀態，以實驗創新的態度投入所有的構成之物，培養當代數位工匠

並建立建築設計學術研發之實踐合作平台。


本研究室大幅運用「數位構築」（Digital Fabrication）之相關前瞻技術以及材料與工法的研發操作知識

除以建築、空間設計規劃及施工為主要服務項目外

並提供設計師、營造廠、工程顧問等關於當代構築自設計至製成之技術服務委託

或製造生產之施工構築承攬。

主要成員

蘇育民

為本研究室負責人，統籌所有事務之溝通聯繫與組織管理、經營、設計製造、施工規劃執行

與數位構築相關技術研發。

何震寰

為本研究室長期諮詢顧問，提供技術資源、實績經驗、服務內容品質管控。

服務
建築設計、室內設計、複雜幾何構成顧問、品牌包裝、數位製造
服務區域
台灣與台北市
地址
大同區民族西路252巷1號
103 台北市
台灣
+886-225954361 www.facebook.com/De.Fabrication.Studio

評論

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