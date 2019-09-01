「泫工所構築設計研究室」設立於2017年3月

以數位構築(Digital Fabrication)、參數化設計(Parametric Design)為組織執行之核心精神

重新思考所有的構築的既定狀態，以實驗創新的態度投入所有的構成之物，培養當代數位工匠

並建立建築設計學術研發之實踐合作平台。





本研究室大幅運用「數位構築」（Digital Fabrication）之相關前瞻技術以及材料與工法的研發操作知識

除以建築、空間設計規劃及施工為主要服務項目外

並提供設計師、營造廠、工程顧問等關於當代構築自設計至製成之技術服務委託

或製造生產之施工構築承攬。

主要成員

蘇育民

為本研究室負責人，統籌所有事務之溝通聯繫與組織管理、經營、設計製造、施工規劃執行

與數位構築相關技術研發。

何震寰

為本研究室長期諮詢顧問，提供技術資源、實績經驗、服務內容品質管控。