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    • 竹北/灰階暖木質感宅, 達譽設計 達譽設計 臥室
    竹北/灰階暖木質感宅, 達譽設計 達譽設計 臥室
    竹北/灰階暖木質感宅, 達譽設計 達譽設計 臥室
    +5
    竹北/灰階暖木質感宅
    竹北/中古翻新生活宅, 達譽設計 達譽設計 臥室
    竹北/中古翻新生活宅, 達譽設計 達譽設計 臥室
    竹北/中古翻新生活宅, 達譽設計 達譽設計 書房/辦公室
    +3
    竹北/中古翻新生活宅
    台中達譽/現代質感辦公室, 達譽設計 達譽設計 商业空间 磁磚
    台中達譽/現代質感辦公室, 達譽設計 達譽設計 商业空间
    台中達譽/現代質感辦公室, 達譽設計 達譽設計 商业空间
    +5
    台中達譽/現代質感辦公室
    竹東/北歐紓壓宅, 達譽設計 達譽設計 客廳 複合木地板
    竹東/北歐紓壓宅, 達譽設計 達譽設計 餐廳 玻璃
    竹東/北歐紓壓宅, 達譽設計 達譽設計 餐廳陶器與玻璃製品 玻璃
    +8
    竹東/北歐紓壓宅
    熙古, 達譽設計 達譽設計 商业空间
    熙古, 達譽設計 達譽設計 商业空间
    熙古, 達譽設計 達譽設計 商业空间
    +6
    熙古
    輕饗宴, 達譽設計 達譽設計 乡村风格的走廊，走廊和楼梯 玻璃
    輕饗宴, 達譽設計 達譽設計 客廳
    輕饗宴, 達譽設計 達譽設計 餐廳桌子
    +5
    輕饗宴
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    親愛的你(Dear you) 最近好嗎?

    居住在達譽設計的居家朋友們一點都不陌生這一句話，我們曾經參予了最親愛的你人生中的最重要的規劃之一，這是讓我們彼此都難忘的回憶，有歡笑、有思考、有喜悅、有期待，這所有總總的過程，一切都為了我們最愛的「家」。

    設計的本意來自於符合「人」居住的，「家」是給人居住的。除了符合屋主風格品味，符合實用機能的設計更是重點，融入屋主的生活，都是設計的靈感來源。

    室內設計最重要的就是在尋求像對家人般的信任感，才能將「家」放心的託付給我們，在經由充分的表達、溝通及信任下來完成屋主的寄託。

    交付給屋主那一個刻的感動，完成每一個人心目中的家，這也是我們最感驕傲的。

    我們秉持對待家人般的認真、熱忱的態度，以專業的知識規劃家的理念，數年來，獲得了顧客們的認同及支持，而我們將會以這份感動，繼續的為大家服務永續經營下去。

    而親愛的未來的你，還在尋找嗎?

    達譽，歡迎你! 

    新竹地址：新竹市北區中山路296巷6號 

    03-5260682

    台中地址：台中市南屯區嶺東南路173號

    04-23821606

    服務
    室內設計/系統櫃規劃/預售屋客變/舊屋翻新/商業空間
    服務區域
    新竹 台中
    地址
    嶺東南路173號
    408 台中市
    台灣
    +886-423821606 www.dearyou-tw.com

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