親愛的你(Dear you) 最近好嗎?

居住在達譽設計的居家朋友們一點都不陌生這一句話，我們曾經參予了最親愛的你人生中的最重要的規劃之一，這是讓我們彼此都難忘的回憶，有歡笑、有思考、有喜悅、有期待，這所有總總的過程，一切都為了我們最愛的「家」。

設計的本意來自於符合「人」居住的，「家」是給人居住的。除了符合屋主風格品味，符合實用機能的設計更是重點，融入屋主的生活，都是設計的靈感來源。

室內設計最重要的就是在尋求像對家人般的信任感，才能將「家」放心的託付給我們，在經由充分的表達、溝通及信任下來完成屋主的寄託。

交付給屋主那一個刻的感動，完成每一個人心目中的家，這也是我們最感驕傲的。

我們秉持對待家人般的認真、熱忱的態度，以專業的知識規劃家的理念，數年來，獲得了顧客們的認同及支持，而我們將會以這份感動，繼續的為大家服務永續經營下去。

而親愛的未來的你，還在尋找嗎?

達譽，歡迎你!

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