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時下年輕人最夯的流行議題當中，電競絕對高居前三名，擁有全套電競設備的電競房，是Z世代內心的新嚮往。近年許多家具商、家電商無不搶攻這塊龐大的市場大餅，自行開發或是異業結合，推出貼近玩家居家需求的產品，但入手完高功能的全套電競設備後，那些產品價格往往不太迷人。下面整理幾個臥房佈置技巧，讓你用替代方案就能輕鬆將臥室空間改造專屬電競室。
臥榻為利用窗(英文:Windows)邊一隅所打造而成的臥躺區，通常最常見於客廳的空間內，而在書房、臥室裡頭也能瞧見它的蹤影。由於臥榻所在位置享有絕佳採光，不僅是在此閱讀或沉思，皆是讓居家生活更有情調與特色的元素。有些設計師甚至會在座位下方設置抽屜等儲物空間，藉此增添屋內的機能性。那麼你最喜歡的窗邊臥榻設計是什麼樣的呢？你是否也想要尋找一些窗邊臥榻的設計靈感呢？這本點子簿為大家精心集結了 36 種截然不同的臥榻設計，對於想要打造一個紓壓小角落的你，絕對能從中…
建材的選擇也是我們在裝潢過程中一個一大煩惱之一，我們不僅會考慮材料的基本特性，包括耐用性、安全、環保等各種特性，我們也會考慮材料的裝飾效果，以及選用的建材是否能夠融入整體空間，而不會破壞整個空間的設計感。那麼你知道最受歡迎的金屬建材有哪些呢？鍍鈦是富有科技華麗感的金屬建材，不僅可以大面積運用於百貨公司、精品專櫃、居家客廳與玄關等公共空間，也適用於壁燈、櫥櫃等細部家具裝飾。今天我們準備了關於鍍鈦板的特性與裝潢的基本介紹，以讓讀者在室內設計可以有更多樣的選擇。…