生活就是要閃亮：金屬建材鍍鈦板的特性、價格、室內裝潢的應用方式

建材的選擇也是我們在裝潢過程中一個一大煩惱之一，我們不僅會考慮材料的基本特性，包括耐用性、安全、環保等各種特性，我們也會考慮材料的裝飾效果，以及選用的建材是否能夠融入整體空間，而不會破壞整個空間的設計感。那麼你知道最受歡迎的金屬建材有哪些呢？鍍鈦是富有科技華麗感的金屬建材，不僅可以大面積運用於百貨公司、精品專櫃、居家客廳與玄關等公共空間，也適用於壁燈、櫥櫃等細部家具裝飾。今天我們準備了關於鍍鈦板的特性與裝潢的基本介紹，以讓讀者在室內設計可以有更多樣的選擇。…

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