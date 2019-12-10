WID ( Wang Interior Design )是一家2001年創立於台灣的頂尖精品設計事務所。我們的作品遍布全球，台北、新竹、上海、香港等地設有據點。項目類型包含建築規劃設計、精品豪宅室內設計、酒店渡假中心和辦公、餐飲商業設計等各種尺度。歷年來，我們已經榮獲70座國際設計大獎殊榮。WID 王中丞總監，善於打破陳規並兼具重視環境與空間聞名。
- 服務
- 總體規劃設計、建築和室內設計
- 服務區域
- 不限
- 台北
- Taiwan
- Taipei City
- 大安區
- 公司獎項
- 2018-2019 Awards
- International Property Awards
- IF Design Award
- HKDA Global Design Awards
- K-DESIGN AWARD
- IDA International Design Awards
- A' Design Award
- 地址
-
台北市大安區雲和街72巷1-1號1樓
110 Taiwan, Taipei City, 大安區
台灣
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