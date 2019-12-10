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WID建築室內設計事務所 Architecture &amp; Interior Design
室內設計師與裝修公司 Taiwan, Taipei City, 大安區
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    • Belle Journée寓邸, WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    Belle Journée寓邸, WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design 現代風玄關、走廊與階梯
    Belle Journée寓邸, WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +41
    Belle Journée寓邸
    斂曲, WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    斂曲, WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design 餐廳
    斂曲, WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +28
    斂曲
    浮光掠影, WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
    浮光掠影, WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
    浮光掠影, WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design 車庫/遮陽棚
    +36
    浮光掠影
    玩味A New Day, WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    玩味A New Day, WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    玩味A New Day, WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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    玩味A New Day
    境跡LEE HOUSE, WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design 客廳
    境跡LEE HOUSE, WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design
    境跡LEE HOUSE, WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design 客廳
    +32
    境跡LEE HOUSE
    于韻宅邸 LIVE A COZY LIFE , WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    于韻宅邸 LIVE A COZY LIFE , WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    于韻宅邸 LIVE A COZY LIFE , WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design WID建築室內設計事務所 Architecture & Interior Design 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +24
    于韻宅邸 LIVE A COZY LIFE
    顯示全部11專案

    WID ( Wang Interior Design )是一家2001年創立於台灣的頂尖精品設計事務所。我們的作品遍布全球，台北、新竹、上海、香港等地設有據點。項目類型包含建築規劃設計、精品豪宅室內設計、酒店渡假中心和辦公、餐飲商業設計等各種尺度。歷年來，我們已經榮獲70座國際設計大獎殊榮。WID 王中丞總監，善於打破陳規並兼具重視環境與空間聞名。

    服務
    總體規劃設計、建築和室內設計
    服務區域
    • 不限
    • 台北
    • Taiwan
    • Taipei City
    • 大安區
    公司獎項
    • 2018-2019 Awards
    • International Property Awards
    • IF Design Award
    • HKDA Global Design Awards
    • K-DESIGN AWARD
    • IDA International Design Awards
    • A' Design Award
    地址
    台北市大安區雲和街72巷1-1號1樓
    110 Taiwan, Taipei City, 大安區
    台灣
    +886-920576281 tommy-wang.com
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