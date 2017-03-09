雲展建築設計 Winstarts Architectural Design Group

雲展建築設計團隊與陳逸軒建築師事務所團隊、台北房屋創辦人葉董事長、沙湖壢開發周董事長、群翔都更事業、雲晟軟體科技、雲翔藝術傢飾以及墨森室內設計共同合作成立 T.C.D.C. 台北首都都更建設。

T.C.D.C.規劃團隊：建築師與多名建築規劃團隊，以及國內與外籍建築外觀設計師、公設設計師、燈光設計師、景觀設計師、室內設計師與家飾設計師以及數位工程師團隊等。

T.C.D.C.開發團隊：都市更新與危老重建專業人員，以及4名危老推動師。

T.C.D.C.行銷團隊：30年以上資深房地產企劃專業，以及20年代銷與仲介背景專業人員。主要經營項目為危老重建更新自地自建，所有案件全面統籌規劃，依照地主需求量身打造。對於設計，我們要求團隊內每一個設計師的本質學能不可僅只於設計。

雲展建築設計團隊，成員網羅了國內建築規劃、室內設計、美學相關背景人才，我們也加入了數名優秀的外籍建築與室內設計師。我們擅長有效率的快速設計，通盤性的細節規劃，全面的服務項目。

對於任何案件，團隊的建築師與設計師群，由精密的全3D化提案規劃圖面開始，到成案的每一套施工詳圖細節，都要達到與業主間的認知期待相符。

雲展團隊服務範疇由外而內建築總體規劃，建築外觀設計、燈光照明計畫、大廳等公設項目規劃、景觀綠化設計、建材研究與搭配到各層各戶的室內完整設計與施工，近期也規劃自地自建項目，朝向每座建案『全面設計』概念。我們以互信為基礎，與業主間共同協調創造，我們做的是業主喜歡的設計，而不侷限在於設計師本身的喜好。對我們來說，每一棟建築是每一個建設業主的永續成敗關鍵，每一個房子是每一戶家人數十年積攢的心血，而不是表彰設計師幾個月的心力與獲利的工具。