提出"療癒系空間"的想法，作品中呈現出商業空間的「創意拔群，思路奔放」與住宅空間的「以人為本，堅持素樸」等兩種看似衝突的思維，卻能完美融合在個案中。而 " 療癒系空間 "一詞，之後已成為各雜誌風格定位上之專有名詞。





長期以觀察者角度分享日式設計美學與蘊涵，觀察並實作日式風格之室內設計。綜觀近年來國人在居家生活消費習慣上，崇日、哈日，逐漸轉變成「取日式之精髓，並加入台灣特有的熱情及自由元素，甚至是在地的感情習性，發揚出一種有別於傳統日式拘謹的線條制式的空間規劃及單調的色彩之刻板印象型態的風情」玳爾稱之為「新和風主義」表現法。



