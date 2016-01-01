提出"療癒系空間"的想法，作品中呈現出商業空間的「創意拔群，思路奔放」與住宅空間的「以人為本，堅持素樸」等兩種看似衝突的思維，卻能完美融合在個案中。而 " 療癒系空間 "一詞，之後已成為各雜誌風格定位上之專有名詞。
長期以觀察者角度分享日式設計美學與蘊涵，觀察並實作日式風格之室內設計。綜觀近年來國人在居家生活消費習慣上，崇日、哈日，逐漸轉變成「取日式之精髓，並加入台灣特有的熱情及自由元素，甚至是在地的感情習性，發揚出一種有別於傳統日式拘謹的線條制式的空間規劃及單調的色彩之刻板印象型態的風情」玳爾稱之為「新和風主義」表現法。
- 服務
- 裝修設計，設計圖製作，與日本進口建材
- 服務區域
- New Taipei City
- 公司獎項
- 2020 中國 晶鯤鵬國際設計大賽 陳設組 金獎
- 2020 美國 MUSE Design Awards 室內展間設計 金獎
- 2020 德國iF Design Award 室內建築住宅空間獎
- 2019-2020 CRED AWARD地產設計大獎•中國 室內設計 優秀獎
- 2019 中國 APDC 亞太室内設計精英邀請賽 展覽空間大賞
- 2019 中國M+高端室內設計大賽 年度影響力 TOP100
- 2019 韓國 K-DESIGN Award空間/建築設計 住宅空間賞
- 2019 義大利 A’Design Award室内空間設計 銀賞
- 2018 韓國 K-DESIGN Award空間/建築設計 住宅空間賞
- 2018 義大利 A’Design Award室内空間設計 銅賞
- 2018 德國 iF Design Award 室内建築住宅空間賞
- 2017-2018 中國 CRED AWARD地産設計大賞 室内設計 優秀賞
- 2017 日本 Good Design Award 優良設計賞 入圍
- 2017 德國 iF Design Award 室内設計賞
- 2017 台灣 金點設計獎 空間設計賞
- 2017 新加坡 SIDA室内設計大賽 辦公空間賞
- 2017 中國 APDC 亞太室内設計精英邀請賽 住宅空間大賞、佳作賞
- 2016-2017 中國 CRED AWARD地産設計大賞 室内設計 優秀賞
- 2016 日本 Good Design Award 優良設計賞 入圍
- 2016 新加坡 SIDA室内設計大賽 住宅類賞
- 2015-2016 APDC 中國 亞太室内設計精英邀請賽 餐飲空間銀賞
- 2015 台灣 TID Award 室内設計大賞 商業空間類 TID賞
- 顯示全部43獎項
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台灣
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