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    • 商業空間/輕工業服飾店, 圓方空間設計 圓方空間設計 商业空间 合板 Grey
    商業空間/輕工業服飾店, 圓方空間設計 圓方空間設計 商业空间 Grey
    商業空間/輕工業服飾店, 圓方空間設計 圓方空間設計 商业空间 Grey
    +11
    商業空間/輕工業服飾店
    【住家】溫馨好品味的居家空間, 圓方空間設計 圓方空間設計 走廊 & 玄關 合板 Wood effect
    【住家】溫馨好品味的居家空間, 圓方空間設計 圓方空間設計 走廊 & 玄關 磁磚 Grey
    【住家】溫馨好品味的居家空間, 圓方空間設計 圓方空間設計 客廳 合板 Wood effect
    +27
    【住家】溫馨好品味的居家空間
    潭子透天-李宅, 圓方空間設計 圓方空間設計
    潭子透天-李宅, 圓方空間設計 圓方空間設計
    潭子透天-李宅, 圓方空間設計 圓方空間設計
    +49
    潭子透天-李宅
    清爽簡約的甜點店-CV甜點沙龍, 圓方空間設計 圓方空間設計 商业空间 合板 White
    清爽簡約的甜點店-CV甜點沙龍, 圓方空間設計 圓方空間設計 商业空间 合板 White
    清爽簡約的甜點店-CV甜點沙龍, 圓方空間設計 圓方空間設計 商业空间 合板 White
    +5
    清爽簡約的甜點店-CV甜點沙龍
    【住家】混搭美學的機能設計, 圓方空間設計 圓方空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 合板 Purple/Violet
    【住家】混搭美學的機能設計, 圓方空間設計 圓方空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 合板 Wood effect
    【住家】混搭美學的機能設計, 圓方空間設計 圓方空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 合板 Purple/Violet
    +26
    【住家】混搭美學的機能設計
    【住家】北歐風的質感美學, 圓方空間設計 圓方空間設計 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯 合板 Wood effect
    【住家】北歐風的質感美學, 圓方空間設計 圓方空間設計 客廳 合板 Wood effect
    【住家】北歐風的質感美學, 圓方空間設計 圓方空間設計 客廳 合板 Blue
    +18
    【住家】北歐風的質感美學
    顯示全部12專案

    你一定曾經看著某張照片或某個空間，想著「以後我家要用這樣」!

    現代人壓力大，總是追求個小確幸抒壓，而真正能夠好好的喘息，釋放壓力的莫過於「家」了。打開門迎接自已的是心目中家的模樣，會有多開心，多舒適。


    不論你心目中的家是什麼樣子，個性有特色的工業風?充滿zakka的鄉村風?質感品味的北歐風?濃厚的日式襌風?華麗氣派的奢華風?將你心目中家的樣子告訴我們，用我們的專業，融合生活機能的實在需求，設計並施作出專屬空間，這就是圓方空間設計可以為您做的事情。


    正準備著衝刺事業你，需要的是一個可以好好發揮的戰場。不同的商業空間需求，我們圓方空間設計也能提供完整的規劃及施作。


    有任何的室內設計，室內裝潢，商空設計等需求，歡迎您與我們聯繫哦!!


    LINE ID:0978823603

    phone:0978-823603、0966-585003

    台中市太平區成功路395巷43號

    服務
    室內設計、商空設計、透天翻修、居家裝潢、家飾配置
    服務區域
    中部地區、台中與台中市
    地址
    太平區成功路395巷43號
    411 台中市
    台灣
    +886-978823603 www.facebook.com/yf.2016

    評論

    慧菁 徐 慧菁 徐
    設計師很好溝通，也非常配合我們業主的時間，有耐心的多次討論。特別是能站在業主的預算及喜好下，量身訂作屬於我們的家。直到現在我們已入住一個月餘，設計師還是願意來為我們調整小地方，讓我們生活起來更愜意。非常感謝設計師夫妻檔的貼心及細心，是很愉快的配合經驗。
    超過2年前
    專案日期: 九月 2019
    編輯
    閏 黃 閏 黃
    從我的需求開始 設計師從頭到尾都很有耐心解釋以及溝通 服務很貼心很棒 讓人感受到專業 是一個很好的經驗 我也會推薦給身邊的親朋好友來給他們繼續服務 很值得
    超過3年前
    專案日期: 二月 2018
    編輯
    唐騰昱
    約4年前
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