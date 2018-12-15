你一定曾經看著某張照片或某個空間，想著「以後我家要用這樣」!

現代人壓力大，總是追求個小確幸抒壓，而真正能夠好好的喘息，釋放壓力的莫過於「家」了。打開門迎接自已的是心目中家的模樣，會有多開心，多舒適。





不論你心目中的家是什麼樣子，個性有特色的工業風?充滿zakka的鄉村風?質感品味的北歐風?濃厚的日式襌風?華麗氣派的奢華風?將你心目中家的樣子告訴我們，用我們的專業，融合生活機能的實在需求，設計並施作出專屬空間，這就是圓方空間設計可以為您做的事情。





正準備著衝刺事業你，需要的是一個可以好好發揮的戰場。不同的商業空間需求，我們圓方空間設計也能提供完整的規劃及施作。





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