你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出
藝舍室內裝修設計工程有限公司
室內設計師與裝修公司 桃園市平鎮區南京路106號
概覽 9專案 (9) 0創意點子簿 (0)
評論 (0)
edit edit in admin 要求評論 新的專案
要求評論 編輯資料

專案

新的專案
  • Go 高級版
    • 混搭風髮廊。大園, 藝舍室內裝修設計工程有限公司 藝舍室內裝修設計工程有限公司 商业空间
    混搭風髮廊。大園, 藝舍室內裝修設計工程有限公司 藝舍室內裝修設計工程有限公司 商业空间
    混搭風髮廊。大園, 藝舍室內裝修設計工程有限公司 藝舍室內裝修設計工程有限公司 商业空间
    +11
    混搭風髮廊。大園
    現代鄉村混搭風。八德, 藝舍室內裝修設計工程有限公司 藝舍室內裝修設計工程有限公司 窗戶
    現代鄉村混搭風。八德, 藝舍室內裝修設計工程有限公司 藝舍室內裝修設計工程有限公司 牆面
    現代鄉村混搭風。八德, 藝舍室內裝修設計工程有限公司 藝舍室內裝修設計工程有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +18
    現代鄉村混搭風。八德
    商業髮廊現代風。桃園, 藝舍室內裝修設計工程有限公司 藝舍室內裝修設計工程有限公司 商业空间
    商業髮廊現代風。桃園, 藝舍室內裝修設計工程有限公司 藝舍室內裝修設計工程有限公司 商业空间
    商業髮廊現代風。桃園, 藝舍室內裝修設計工程有限公司 藝舍室內裝修設計工程有限公司 商业空间
    +2
    商業髮廊現代風。桃園
    現代風。竹北, 藝舍室內裝修設計工程有限公司 藝舍室內裝修設計工程有限公司 臥室
    現代風。竹北, 藝舍室內裝修設計工程有限公司 藝舍室內裝修設計工程有限公司 現代廚房設計點子、靈感&圖片
    現代風。竹北, 藝舍室內裝修設計工程有限公司 藝舍室內裝修設計工程有限公司 牆面
    +12
    現代風。竹北
    美式鄉村風。平鎮, 藝舍室內裝修設計工程有限公司 藝舍室內裝修設計工程有限公司 客廳
    美式鄉村風。平鎮, 藝舍室內裝修設計工程有限公司 藝舍室內裝修設計工程有限公司 窗戶
    美式鄉村風。平鎮, 藝舍室內裝修設計工程有限公司 藝舍室內裝修設計工程有限公司 乡村风格的走廊，走廊和楼梯
    +14
    美式鄉村風。平鎮
    工業風洗車場。內壢, 藝舍室內裝修設計工程有限公司 藝舍室內裝修設計工程有限公司 商业空间
    工業風洗車場。內壢, 藝舍室內裝修設計工程有限公司 藝舍室內裝修設計工程有限公司 商业空间
    工業風洗車場。內壢, 藝舍室內裝修設計工程有限公司 藝舍室內裝修設計工程有限公司 商业空间
    +9
    工業風洗車場。內壢
    顯示全部9專案

    提供免費到府丈量、完成後會初步報價，以及後續詳談請至公司洽談 ，經過多次詳細討論和報價，使雙方達成共識後可進行簽約 。

    新消息推出提供免設計費方案，想要與眾不同的設計風格，下一屆室內設計作品，有可能就是您的住家、商空。公司網站https://www.yishe106.com/ 詳細了解請來電會跟您做說明。

    室內裝修、設計、裝潢、工程等項目

    設計規劃都會重視屋主需求、並站在業主的角度進行討論及修改，從動工開始直到完工， 我們公司會親自到場監工，有任何問題可以跟我們核對都會幫您解決，確保您的權益。

    家庭商業式影音設備規劃屬於您的生活享受。

    公司領有專業室內設計證照 「內營室業字第40E2007819號」

    所謂「室內裝修」、是指經由向中央主管建築機關辦理登記， 專業設計或施工技術相關證照7張、國際電腦繪圖相關證照3張，從事建築物室內裝修設計或施工之廠商，才能領取「室內裝修登記證」

    室內設計師擁有「建築物室內裝修工程管理乙級技術士證」及「建築物室內設計乙級技術士證」

    服務
    統包工程、影音設備、家庭劇院、舊屋翻新 、水電工程 、泥作工程 、木作工程 、防水工程 、防火工程、木地板工程 、隔音工程、房屋拆除、電梯升降工程、住宅設計 、 空間設計、 商空設計 、景觀設計 、建築外觀 、系統櫃造型、 工業設計規劃 、
    服務區域
    服務範圍以北部為主：台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣
    地址
    324 桃園市平鎮區南京路106號
    台灣
    +886-989725585 www.yishe106.com
      Add SEO element