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新消息推出提供免設計費方案，想要與眾不同的設計風格，下一屆室內設計作品，有可能就是您的住家、商空。公司網站https://www.yishe106.com/ 詳細了解請來電會跟您做說明。

室內裝修、設計、裝潢、工程等項目

設計規劃都會重視屋主需求、並站在業主的角度進行討論及修改，從動工開始直到完工， 我們公司會親自到場監工，有任何問題可以跟我們核對都會幫您解決，確保您的權益。

家庭商業式影音設備規劃屬於您的生活享受。

公司領有專業室內設計證照 「內營室業字第40E2007819號」

所謂「室內裝修」、是指經由向中央主管建築機關辦理登記， 專業設計或施工技術相關證照7張、國際電腦繪圖相關證照3張，從事建築物室內裝修設計或施工之廠商，才能領取「室內裝修登記證」

室內設計師擁有「建築物室內裝修工程管理乙級技術士證」及「建築物室內設計乙級技術士證」