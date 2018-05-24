NewTechWood作為戶外型材的領導品牌，從2004年在中國設立生産基地以來，堅持環保、健康、安全的準則，融入其對新生活的獨特詮釋，不斷開發各類戶外地板、牆板、圍欄等産品；致力於喚醒人們回歸自然的需求，將NewTechWood所代表的美觀與實用帶入我們的戶外生活，引導人們走出鋼筋水泥的建築，親近自然，回歸自然，享受更加廣闊的戶外生活空間。
憑藉世界級的先進研發能力，NewTechWood在全球首創了木之元Naturale表面處理工藝，通過獨特的複合共擠一次成型擠出技術賦予了每根戶外地板360度的全面保護，同時又具有如實木一樣自然的顔色深淺變化及紋理質感，其無與倫比的性能與客戶滿意度，再次成為戶外地板行業的標杆。
台灣總代理：新綠境實業有限公司新綠境實業有限公司,擁有十幾年的專業塑木經驗,信用與口碑,推薦給您全世界最好的塑木.
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+886-277307088 www.newtechwood.tw
*ISO9001：2008
*ISO14001：2000
*新加坡再生綠建材認證
*韓國再生綠建材認證
*歐盟CE認證
*FSC森林認證
*SCS使用回收木粉綠色認證
*Intertek綠葉標章
*回收比例達60%+39%=99%
*抗滑性DIN51130滑動角為9.7°,磨擦力落在R11區間，代表比一般還好上一個等級
*ASTM G21-09抗黴性28天測試,黴菌零成長
*甲醛含量 No detect (偵測不到)
*中國綠色材料標誌認證