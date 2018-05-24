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陽台與戶外露臺 北投區
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    • 【40年老屋陽台也可以煥然一新-弧形陽台的快組鋪設示範】, 新綠境實業有限公司 新綠境實業有限公司 陽台 塑木複合材料 Wood effect
    【40年老屋陽台也可以煥然一新-弧形陽台的快組鋪設示範】, 新綠境實業有限公司 新綠境實業有限公司 陽台 塑木複合材料 Wood effect
    【40年老屋陽台也可以煥然一新-弧形陽台的快組鋪設示範】, 新綠境實業有限公司 新綠境實業有限公司 陽台 塑木複合材料 Wood effect
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    【40年老屋陽台也可以煥然一新-弧形陽台的快組鋪設示範】
    【緣於公設NewTechWood地板—陽台淺灰色快組地板】, 新綠境實業有限公司 新綠境實業有限公司 陽台 塑木複合材料 Wood effect
    【緣於公設NewTechWood地板—陽台淺灰色快組地板】, 新綠境實業有限公司 新綠境實業有限公司 陽台 塑木複合材料 Wood effect
    【緣於公設NewTechWood地板—陽台淺灰色快組地板】, 新綠境實業有限公司 新綠境實業有限公司 陽台 塑木複合材料 Wood effect
    【緣於公設NewTechWood地板—陽台淺灰色快組地板】
    【柚木色演藝優雅質樸｜門廊平台】, 新綠境實業有限公司 新綠境實業有限公司 露臺 塑木複合材料 Wood effect
    【柚木色演藝優雅質樸｜門廊平台】, 新綠境實業有限公司 新綠境實業有限公司 庭院泳池 塑木複合材料 Wood effect
    【柚木色演藝優雅質樸｜門廊平台】, 新綠境實業有限公司 新綠境實業有限公司 露臺 塑木複合材料 Wood effect
    +2
    【柚木色演藝優雅質樸｜門廊平台】
    【胡桃色演藝沉穩質感｜解憂陽台】, 新綠境實業有限公司 新綠境實業有限公司 陽台 塑木複合材料 Wood effect
    【胡桃色演藝沉穩質感｜解憂陽台】, 新綠境實業有限公司 新綠境實業有限公司 陽台 塑木複合材料 Wood effect
    【胡桃色演藝沉穩質感｜解憂陽台】, 新綠境實業有限公司 新綠境實業有限公司 陽台 塑木複合材料 Wood effect
    +1
    【胡桃色演藝沉穩質感｜解憂陽台】
    【梯形陽台｜板面改向不違和】, 新綠境實業有限公司 新綠境實業有限公司 陽台 塑木複合材料 Wood effect
    【梯形陽台｜板面改向不違和】, 新綠境實業有限公司 新綠境實業有限公司 陽台 塑木複合材料 Wood effect
    【梯形陽台｜板面改向不違和】, 新綠境實業有限公司 新綠境實業有限公司 陽台 塑木複合材料 Wood effect
    +1
    【梯形陽台｜板面改向不違和】
    【＃陽光露臺大變身-快組地板的魔法】, 新綠境實業有限公司 新綠境實業有限公司 露臺 塑木複合材料 Wood effect
    【＃陽光露臺大變身-快組地板的魔法】, 新綠境實業有限公司 新綠境實業有限公司 露臺 塑木複合材料 Wood effect
    【＃陽光露臺大變身-快組地板的魔法】, 新綠境實業有限公司 新綠境實業有限公司 露臺 塑木複合材料 Wood effect
    +1
    【＃陽光露臺大變身-快組地板的魔法】
    顯示全部85專案

    NewTechWood作為戶外型材的領導品牌，從2004年在中國設立生産基地以來，堅持環保、健康、安全的準則，融入其對新生活的獨特詮釋，不斷開發各類戶外地板、牆板、圍欄等産品；致力於喚醒人們回歸自然的需求，將NewTechWood所代表的美觀與實用帶入我們的戶外生活，引導人們走出鋼筋水泥的建築，親近自然，回歸自然，享受更加廣闊的戶外生活空間。

    憑藉世界級的先進研發能力，NewTechWood在全球首創了木之元Naturale表面處理工藝，通過獨特的複合共擠一次成型擠出技術賦予了每根戶外地板360度的全面保護，同時又具有如實木一樣自然的顔色深淺變化及紋理質感，其無與倫比的性能與客戶滿意度，再次成為戶外地板行業的標杆。

    台灣總代理：新綠境實業有限公司新綠境實業有限公司,擁有十幾年的專業塑木經驗,信用與口碑,推薦給您全世界最好的塑木.

    服務
    • NewTechWood代理銷售
    • NewTechWood 美新超越塑木
    • NewTechWood塑木地板承包
    • NewTechWood 美新超越塑木地板規劃設計
    服務區域
    北投區
    公司獎項
    再生綠建材認證/歐盟CE認證/FSC森林認證/Intertek綠葉標章/SCS使用回收木粉綠色認證/Intertek綠葉標章/中國綠色材料標誌認證
    地址
    清江路192號1F
    11264 北投區
    台灣
    +886-277307088 www.newtechwood.tw
    法律聲明

    *ISO9001：2008

    *ISO14001：2000

    *新加坡再生綠建材認證

    *韓國再生綠建材認證

    *歐盟CE認證

    *FSC森林認證

    *SCS使用回收木粉綠色認證

    *Intertek綠葉標章

    *回收比例達60%+39%=99%

    *抗滑性DIN51130滑動角為9.7°,磨擦力落在R11區間，代表比一般還好上一個等級

    *ASTM G21-09抗黴性28天測試,黴菌零成長

    *甲醛含量 No detect (偵測不到)

    *中國綠色材料標誌認證

    評論

    育愷 胡 育愷 胡
    先前找要鋪在陽台的塑木板找了一段時間，一般塑木多半在網路上看到有易龜裂與不耐久的問題，而且紋路普遍不好看，後來搜尋到美新超越的塑木產品看起來有解除我對耐用度的疑慮，我希望鋪在陽台上至少10年不用去煩惱地板會壞掉的問題，雖然價格比起其他家塑木貴了一點，但三年前用到現在我真的非常滿意，沒有出現任何退色或是變形，紋路美觀，踩起來感覺厚實舒適。
    超過2年前
    專案日期: 十月 2016
    編輯
    配音員賀世芳
    很喜欢你们的地板，方便组装，好清理，质感也棒！有机会一定介绍朋友！ 😘
    4個月前
    Kathy Tsung
    美新塑木的快组地板，铺设方法很简单，不需要特殊技巧，很快就能铺好。香柏色颜色柔和，很漂亮，表面质感也很好。 他们公司的服务态度积极又热情，出货也很快速，各方面都很棒，下次有需要，还会找他们
    3個月前
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    最近來自homify編輯團隊的肯定

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