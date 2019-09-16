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尋樸建築師事務所
建築師 Taiwan, Taichung City, North District, 台中
概覽 17專案 (17) 7創意點子簿 (7)
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    • 《未完成專案紀實》箴岩教堂, 尋樸建築師事務所 尋樸建築師事務所 牆面
    《未完成專案紀實》箴岩教堂, 尋樸建築師事務所 尋樸建築師事務所 牆面
    《未完成專案紀實》箴岩教堂, 尋樸建築師事務所 尋樸建築師事務所 牆面
    《未完成專案紀實》箴岩教堂
    THE PATIO HOUSE, 尋樸建築師事務所 尋樸建築師事務所 別墅
    THE PATIO HOUSE, 尋樸建築師事務所 尋樸建築師事務所 前院
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    H Residence, 尋樸建築師事務所 尋樸建築師事務所 別墅
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    裕國森邸, 尋樸建築師事務所 尋樸建築師事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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    裕國森邸, 尋樸建築師事務所 尋樸建築師事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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    裕國森邸
    精密廠房新建案, 尋樸建築師事務所 尋樸建築師事務所 牆面
    精密廠房新建案, 尋樸建築師事務所 尋樸建築師事務所 現代風玄關、走廊與階梯
    精密廠房新建案, 尋樸建築師事務所 尋樸建築師事務所 牆面
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    精密廠房新建案
    顯示全部17專案

    【緣起】

    累積16年以上實務經驗，成立於台中。

    我們的初衷是為了探尋人與環境的關係，創造出能感動人心的建築

    一棵榕樹下的角落、一條午後的街道、一處上演布袋戲的廟埕等...常民空間，

    這些台灣獨特的風光，是我們思考如何連結『人、環境、建築』的養分


    【尋樸建築師事務所】

    ● 我們整合建築、室內、景觀設計，熟悉各種建築類型的相關法令，能精準理解客戶需求並提出適切的設計策略，創造出永續且宜人的使用空間

    ● 我們企圖達成的是創造出能『感動人心』的場域。

    ● 事務所固定追蹤案件進度並回報客戶，使客戶放心。

    專業、用心、真誠是我們的宗旨。


    【事務所服務內容列舉】

    (1) 商業空間：旅館、商場、廠辦、辦公室、產後護理之家、餐廳、婚宴會館

    (2) 住宅空間：獨棟住宅、集合住宅(社區、大樓)、套房

    (3) 社會福利：養生村(長照、養護設施)、教堂

    (4) 室內設計：住宅、廠辦、企業辦公室、商業空間設計

    (5) 地景設計：開放空間、住宅、商空院落

    (6) 室內裝修

    服務
    建築、室內、景觀設計及機電整合服務
    服務區域
    • 台灣全島
    • Taiwan
    • Taichung City
    • North District
    • 台中
    地址
    台中市南區忠明南路758號11樓
    402 Taiwan, Taichung City, North District, 台中
    台灣
    +886-422613983
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