【緣起】

累積16年以上實務經驗，成立於台中。

我們的初衷是為了探尋人與環境的關係，創造出能感動人心的建築。

一棵榕樹下的角落、一條午後的街道、一處上演布袋戲的廟埕等...常民空間，

這些台灣獨特的風光，是我們思考如何連結『人、環境、建築』的養分。





【尋樸建築師事務所】

● 我們整合建築、室內、景觀設計，熟悉各種建築類型的相關法令，能精準理解客戶需求並提出適切的設計策略，創造出永續且宜人的使用空間。

● 我們企圖達成的是創造出能『感動人心』的場域。

● 事務所固定追蹤案件進度並回報客戶，使客戶放心。

● 專業、用心、真誠是我們的宗旨。





【事務所服務內容列舉】

(1) 商業空間：旅館、商場、廠辦、辦公室、產後護理之家、餐廳、婚宴會館

(2) 住宅空間：獨棟住宅、集合住宅(社區、大樓)、套房

(3) 社會福利：養生村(長照、養護設施)、教堂

(4) 室內設計：住宅、廠辦、企業辦公室、商業空間設計

(5) 地景設計：開放空間、住宅、商空院落

(6) 室內裝修