空間美學 / 專業裝修 http://www.lihao-interior.com

力圖創新:多層面手法來創造新的室內設計格局。

豪邁大器:建構細緻格調而豪華優雅的品味生活。

北宋蘇舜欽詩詞,【筆力豪雋;超邁橫絕】,此為力豪設計命名出處。其作品具豪邁、積極、熱情之精神,且融合忠誠、榮譽的獨創意涵,與力豪設計的基礎目標相得益彰。

團隊發展方向:以「定」、「展」、「擴」為力豪設計立基所在,設計以人為定位點,展進生活所需的元素,再擴及圖像思維,細擬出空間的適性機能。

延伸內部價值:力豪制定「HAO」為指標,其「H」(Health)以健康為訴求;而「A」(Art)以藝術為軸承;回歸「O」(Original)原創性後,建構細緻、豪華、優雅的生活品味,昇華多元、大愛的人生心境。

計畫未來願景:除了提升設計本質外,更要跨界建築、室內與家飾間尺度,開創完整服務鏈的永續營運;並以前進世界為目標,讓世界見到台灣優勢,推展前衛設計的下個里程碑。

Design a life you live with love and luxury

Make a home by heart with honor and honesty

1.客戶是最重要的,以主題導向:

2.依據客戶需求量身定做:

3.不是單一的品味,不是制式的風格:

4.藝術與工程,美學與個性的平衡:

5.光影和空氣,協調和精緻,簡單和寧靜,冒險和探索的夢想:

6.了解您的專業人士服務,實現您的空間和願景: