空間美學 / 專業裝修 http://www.lihao-interior.com

力圖創新:多層面手法來創造新的室內設計格局。

豪邁大器:建構細緻格調而豪華優雅的品味生活。

北宋蘇舜欽詩詞，【筆力豪雋；超邁橫絕】，此為力豪設計命名出處。其作品具豪邁、積極、熱情之精神，且融合忠誠、榮譽的獨創意涵，與力豪設計的基礎目標相得益彰。

團隊發展方向:以「定」、「展」、「擴」為力豪設計立基所在，設計以人為定位點，展進生活所需的元素，再擴及圖像思維，細擬出空間的適性機能。

延伸內部價值:力豪制定「HAO」為指標，其「H」(Health)以健康為訴求；而「A」(Art)以藝術為軸承；回歸「O」(Original)原創性後，建構細緻、豪華、優雅的生活品味，昇華多元、大愛的人生心境。

計畫未來願景:除了提升設計本質外，更要跨界建築、室內與家飾間尺度，開創完整服務鏈的永續營運；並以前進世界為目標，讓世界見到台灣優勢，推展前衛設計的下個里程碑。

Design a life you live with love and luxury

Make a home by heart with honor and honesty

1.客戶是最重要的，以主題導向:

2.依據客戶需求量身定做:

3.不是單一的品味，不是制式的風格:

4.藝術與工程，美學與個性的平衡:

5.光影和空氣，協調和精緻，簡單和寧靜，冒險和探索的夢想:

6.了解您的專業人士服務，實現您的空間和願景: