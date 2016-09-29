你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出
力豪設計
室內建築師 Taipei
概覽 5專案 (5) 0創意點子簿 (0)
評論 (0)
edit edit in admin 要求評論 新的專案
要求評論 編輯資料

專案

新的專案
  • Go 高級版
    • 皇家C宅, 力豪設計 力豪設計 經典風格的走廊，走廊和樓梯
    皇家C宅, 力豪設計 力豪設計 經典風格的走廊，走廊和樓梯
    皇家C宅, 力豪設計 力豪設計 廚房
    +9
    皇家C宅
    璧連天 C宅, 力豪設計 力豪設計 現代風玄關、走廊與階梯
    璧連天 C宅, 力豪設計 力豪設計 現代風玄關、走廊與階梯
    璧連天 C宅, 力豪設計 力豪設計 現代風玄關、走廊與階梯
    +26
    璧連天 C宅
    國家世紀御宅 2F/複層, 力豪設計 力豪設計 書房/辦公室
    國家世紀御宅 2F/複層, 力豪設計 力豪設計 經典風格的走廊，走廊和樓梯
    國家世紀御宅 2F/複層, 力豪設計 力豪設計 書房/辦公室
    +18
    國家世紀御宅 2F/複層
    國家世紀御宅 1F/複層, 力豪設計 力豪設計 經典風格的走廊，走廊和樓梯
    國家世紀御宅 1F/複層, 力豪設計 力豪設計 經典風格的走廊，走廊和樓梯
    國家世紀御宅 1F/複層, 力豪設計 力豪設計 酒窖
    +18
    國家世紀御宅 1F/複層
    京都W宅, 力豪設計 力豪設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    京都W宅, 力豪設計 力豪設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    京都W宅, 力豪設計 力豪設計 餐廳
    +8
    京都W宅

    空間美學 / 專業裝修 http://www.lihao-interior.com

    力圖創新:多層面手法來創造新的室內設計格局。

    豪邁大器:建構細緻格調而豪華優雅的品味生活。

    北宋蘇舜欽詩詞，【筆力豪雋；超邁橫絕】，此為力豪設計命名出處。其作品具豪邁、積極、熱情之精神，且融合忠誠、榮譽的獨創意涵，與力豪設計的基礎目標相得益彰。

    團隊發展方向:以「定」、「展」、「擴」為力豪設計立基所在，設計以人為定位點，展進生活所需的元素，再擴及圖像思維，細擬出空間的適性機能。

    延伸內部價值:力豪制定「HAO」為指標，其「H」(Health)以健康為訴求；而「A」(Art)以藝術為軸承；回歸「O」(Original)原創性後，建構細緻、豪華、優雅的生活品味，昇華多元、大愛的人生心境。

    計畫未來願景:除了提升設計本質外，更要跨界建築、室內與家飾間尺度，開創完整服務鏈的永續營運；並以前進世界為目標，讓世界見到台灣優勢，推展前衛設計的下個里程碑。

    Design a life you live with love and luxury   

    Make a home by heart with honor and honesty

    1.客戶是最重要的，以主題導向:

    2.依據客戶需求量身定做:

    3.不是單一的品味，不是制式的風格:

    4.藝術與工程，美學與個性的平衡:

    5.光影和空氣，協調和精緻，簡單和寧靜，冒險和探索的夢想:

    6.了解您的專業人士服務，實現您的空間和願景:

    服務
    室內裝修 設計 /工程/ 家飾 / 軟件 服務
    服務區域
    台灣 亞洲，台北市，與Taipei
    公司獎項
    2013 單層住宅 TID 獎
    地址
    信義區莊敬路289巷3弄37號1樓
    110 Taipei
    台灣
    +886-227672488 www.lihao-interior.com

    最近來自homify編輯團隊的肯定

      Add SEO element