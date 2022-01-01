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疫情全球大流行，改變了許多人的生活方式，不知不覺已悄悄進入2022年，用嶄新的居家裝潢迎接新的一年，是掃除後疫情時代壓力的最好辦法。對衛浴裝修的想法還停留在古老的「乾淨亮白整潔」嗎？要讓居家質感時尚再升級，只是白淨明亮是不夠的，下面介紹幾個衛浴設計的流行新趨勢，教你除了選用耐磨耐刮的材質，以及容易清潔維持美觀的基本原則外，其他新穎的流行元素，或許你也能從中得到靈感，用整潔白淨又時尚優雅的浴室迎接嶄新美好的一年。
台灣環境濕熱多雨，不適合像溫帶國家在浴室也能使用壁紙，但憑藉磁磚、石材的拼貼，還是有相當豐富多元也更一勞永逸的裝飾可能。這次的homify主題文章，我們為讀者準備了11種精彩的浴室壁磚設計，從大膽玩轉繽紛色彩，乃至幾何花樣、局部飾帶、復古歐風或粗獷性格等多重展現，希望為讀者帶來更具體、活潑的浴室造景想像。洗澡不是例行公事，可以是生活享受，可以是視覺饗宴。
現代人因為生活普遍忙碌或愛護環保水資源等考量，洗澡時往往淋浴多於盆浴，但生活的簡約並不表示我們的浴室設計就因此隨隨便便。相反地，透過磁磚花樣、異材質配搭、浴櫃或拉門選用等手法，單只淋浴空間，就可以有相當豐富多元的變化。我們今天特別將焦點放在淋浴，也就是12款有著美麗淋浴設施的現代浴室，為有興趣的讀者提供另一種浴室裝修的參考！