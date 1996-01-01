2019 室內設計流行趨勢！19 種品味達人必追的重點元素

上班下班、上課下課的反覆作息總讓人有時間過好慢的錯覺，然而翻翻日曆才驚覺，原來就在這日復一日中，一年又悄悄地過了；倒數不到兩個月的時間，我們就將迎接 2019 年的到來！室內設計與裝潢的世界雖然不像時尚產業般爭奇鬥艷，但也有嶄新的流行趨勢。雖然說不見得未來一年會流行的元素完全適合你的居家空間，然而若能從中吸取一些大膽的創意，也許略顯平淡的家也能變得更活潑有趣呢！接下來我們將要告訴你 2019 年不追不行的室內設計流行趨勢，不管是粉嫩裝飾布簾、全水泥的浴室、…

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