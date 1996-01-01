你的瀏覽器已過期。
想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!
不管是平日的餐桌佈置，或者是特殊節日的擺設，利用一些創意小巧思，你與親朋好友的用餐時光將更有樂趣與情調。平日忙碌的你也許連坐在餐廳餐椅上吃飯的時間都沒有，更遑論妝點桌上空間了！今天的點子簿將以來自不同設計師的13個實際案例，為你示範該如何佈置餐桌，讓生活更多變美好。如果你也對餐桌佈置感興趣，如果你也正在為家裡餐廳餐桌的裝飾和設計而感到煩惱，那就一定不要錯過今天的這個點子簿喔，相信一定可以找到一些新的靈感！另外，如果你還有更多細節問題，還可以與我們的設計師們…
送禮物最怕的不是不夠貴重，而是沒有打中收禮者的心，於是原本的一片好意淪為了住家裏頭囤積的廢物之一，超級可惜。隨著聖誕佳節逐日逼近，相信許多人又開始為了送禮大傷腦筋。這一本點子簿將為大家介紹 12 種不同種類的居家飾品，每一款都各有特色，造型也會讓收禮人大感驚艷。如果說你正在尋找送禮的靈感的話，不妨現在就一塊參考這 12 件商品吧！
上班下班、上課下課的反覆作息總讓人有時間過好慢的錯覺，然而翻翻日曆才驚覺，原來就在這日復一日中，一年又悄悄地過了；倒數不到兩個月的時間，我們就將迎接 2019 年的到來！室內設計與裝潢的世界雖然不像時尚產業般爭奇鬥艷，但也有嶄新的流行趨勢。雖然說不見得未來一年會流行的元素完全適合你的居家空間，然而若能從中吸取一些大膽的創意，也許略顯平淡的家也能變得更活潑有趣呢！接下來我們將要告訴你 2019 年不追不行的室內設計流行趨勢，不管是粉嫩裝飾布簾、全水泥的浴室、…