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相較於台灣傳統的家庭組成以及居住習慣，現代房屋多以小坪數以及小家庭的構成為主，而如何在有限的生活空間中發揮應用上最大的效益，就要靠設計師的巧思，運用格局規劃、家具配置等打造兼具實用機能性與美觀的設計。下面就介紹幾個臥房設計小技巧，重新定義臥室場域使用習慣，打造現代舒適多功能高質感臥室。
自2020新冠疫情影響下，人們的生活樣態已與從前大不相同，當遠距上班變成常態，如何在家打造舒適、有效率的辦公環境成為新的裝潢課題，俗話說工欲善其事，必先利其器，選對辦公家具才能達到事半功倍的效果。下面介紹幾個可以打破格局限制，讓你在有限空間裡打造個人辦公室的家具設計，啟發你的靈感，居家上班也可以很有儀式感。
狹小的空間激發出室內設計師以及居者的無限創意，而在各個因小面積而生的對策中，多功能的設計絕對是最為實際的方法之一。這一次我們將介紹 13 種多功能的房間，不管是規劃書桌、臥榻區，或者是利用垂直與地面空間增加儲物機能，這些房間皆滿足現代人對於家的種種需求與期待。若是你也正因小房間感到無比困擾的話，那麼現在就一塊跟著homify找設計靈感吧!