面積再小也不怕！13 款多功能的房間設計

狹小的空間激發出室內設計師以及居者的無限創意，而在各個因小面積而生的對策中，多功能的設計絕對是最為實際的方法之一。這一次我們將介紹 13 種多功能的房間，不管是規劃書桌、臥榻區，或者是利用垂直與地面空間增加儲物機能，這些房間皆滿足現代人對於家的種種需求與期待。若是你也正因小房間感到無比困擾的話，那麼現在就一塊跟著homify找設計靈感吧!

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