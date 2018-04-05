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    • SHEV System In New MRT Station, Soon Industrial Co., Ltd. Soon Industrial Co., Ltd. 窗戶 鋁箔/鋅 Metallic/Silver
    SHEV System In New MRT Station, Soon Industrial Co., Ltd. Soon Industrial Co., Ltd. 窗戶 鋁箔/鋅 Metallic/Silver
    SHEV System In New MRT Station, Soon Industrial Co., Ltd. Soon Industrial Co., Ltd. 窗戶 鋁箔/鋅 Metallic/Silver
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    SHEV System In New MRT Station
    Improving natural ventilation with electric louver at piggery, Soon Industrial Co., Ltd. Soon Industrial Co., Ltd. 商业空间 鋁箔/鋅 Grey
    Improving natural ventilation with electric louver at piggery, Soon Industrial Co., Ltd. Soon Industrial Co., Ltd. 商业空间 鋁箔/鋅 Grey
    Improving natural ventilation with electric louver at piggery, Soon Industrial Co., Ltd. Soon Industrial Co., Ltd. 商业空间 鋁箔/鋅 Grey
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    Improving natural ventilation with electric louver at piggery
    Automatic Outward Opening Window In Big Automobile Maintenance Plant, Soon Industrial Co., Ltd. Soon Industrial Co., Ltd. 商业空间 鋁箔/鋅 Grey
    Automatic Outward Opening Window In Big Automobile Maintenance Plant, Soon Industrial Co., Ltd. Soon Industrial Co., Ltd. 商业空间 鋁箔/鋅 Grey
    Automatic Outward Opening Window In Big Automobile Maintenance Plant, Soon Industrial Co., Ltd. Soon Industrial Co., Ltd. 商业空间 鋁箔/鋅 Grey
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    Automatic Outward Opening Window In Big Automobile Maintenance Plant
    挑高空間，為氣窗裝上電動橫拉窗, Soon Industrial Co., Ltd. Soon Industrial Co., Ltd. 商业空间 金屬 White
    挑高空間，為氣窗裝上電動橫拉窗, Soon Industrial Co., Ltd. Soon Industrial Co., Ltd. 商业空间 金屬 White
    挑高空間，為氣窗裝上電動橫拉窗, Soon Industrial Co., Ltd. Soon Industrial Co., Ltd. 商业空间 金屬 White
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    挑高空間，為氣窗裝上電動橫拉窗
    輕鬆開啟大型游泳館天窗，遙控電動天窗, Soon Industrial Co., Ltd. Soon Industrial Co., Ltd. 商业空间 金屬 Grey
    輕鬆開啟大型游泳館天窗，遙控電動天窗, Soon Industrial Co., Ltd. Soon Industrial Co., Ltd. 商业空间 金屬 Grey
    輕鬆開啟大型游泳館天窗，遙控電動天窗, Soon Industrial Co., Ltd. Soon Industrial Co., Ltd. 商业空间 金屬 Grey
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    輕鬆開啟大型游泳館天窗，遙控電動天窗

    舜元整合了 20 年製造與研發專業，累積了超過 240,000 支電動推桿的製造經驗，推桿數量足以撐起高達 1 艘 20,000 噸的輕型航空母艦。我們致力於研發推廣馬達內藏式電動推桿，應用於建材裝潢等自動化設備。追求 100% 的精準度，採用一級原料製成。以獨步品味的優雅外型襯托現代建築。目前電動推桿系列主要應用於開窗器，產品遍及台灣大小型建案。近年來致力於拓展歐美外銷，期許讓台灣優質推桿，撐起世界每一扇窗。

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    1F., No.239, Sec. 1, Defang Rd., Dali Dist.
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