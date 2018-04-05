舜元整合了 20 年製造與研發專業，累積了超過 240,000 支電動推桿的製造經驗，推桿數量足以撐起高達 1 艘 20,000 噸的輕型航空母艦。我們致力於研發推廣馬達內藏式電動推桿，應用於建材裝潢等自動化設備。追求 100% 的精準度，採用一級原料製成。以獨步品味的優雅外型襯托現代建築。目前電動推桿系列主要應用於開窗器，產品遍及台灣大小型建案。近年來致力於拓展歐美外銷，期許讓台灣優質推桿，撐起世界每一扇窗。