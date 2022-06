禾吉設計



主要從事的項目有:

空間規劃設計|商業平面廣告



【禾吉】

意味著種一個希望,

來自於用心感受各種風景,

堅持對於「生活提案」的想像,

重現你我心中幸福的小宇宙。





Design means how we feel every moment about life,

such a point connect to another one,

those experiance and changes makes you feel happiness.

As a design studio we need to Solve problems with simplicity & honesty,

we combine design with innovative thinking to deliver beautifully crafted solutions.