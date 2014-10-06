本公司成立於西元1982年長久以來在門窗系統的領域之中具有相當專業經驗及進口貿易長達一段時間，目前所代理歐洲品牌皆是當地知名且高品質的商品，皆於市場上享有優良的口碑。

目前代理多項品牌如：

ALUK - 歐陸窗

BIFFAR- 碧華門

NEHER- 麗禾紗窗、大型電動紗窗

SUNFLEX- 大型摺疊窗

VELUX- 斜屋頂窗

本公司不斷秉持精益求精理念，希望藉由專業的產品開發及技術的改良，提供消費者更完善的服務、更體貼消費客戶的需求。有鑑於此，除了產品代理更設有經營管理、業務、行銷、進出口貿易、規劃設計、技術支援、工程安裝服務、生產、倉儲等執行能力，以達到專業代理廠商條件。

台灣市場目前的趨勢正朝向更高水準產品和多元化的居住環境發展，對於產品的選擇本公司都堅持給客戶最精緻最具特色，如有任何問題也歡迎來電詢問或是親自來到我們的展示中心，我們將竭誠的為您解說也期待能與我們分享您的經驗，共同創造共好的生活品質！