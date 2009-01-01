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MSBT 幔室布緹
窗簾、百葉窗與捲簾 Taiwan, Taoyuan City, Yangmei District, 桃園
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盈滿自然能量的北歐溫馨居宅｜百葉簾・調光捲簾, MSBT 幔室布緹 MSBT 幔室布緹 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯 Wood effect
盈滿自然能量的北歐溫馨居宅｜百葉簾・調光捲簾, MSBT 幔室布緹 MSBT 幔室布緹 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯 Wood effect
盈滿自然能量的北歐溫馨居宅｜百葉簾・調光捲簾, MSBT 幔室布緹 MSBT 幔室布緹 客廳 Green
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盈滿自然能量的北歐溫馨居宅｜百葉簾・調光捲簾
黑色木百葉的硬派溫柔｜木百葉簾, MSBT 幔室布緹 MSBT 幔室布緹 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 Black
黑色木百葉的硬派溫柔｜木百葉簾, MSBT 幔室布緹 MSBT 幔室布緹 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 Black
黑色木百葉的硬派溫柔｜木百葉簾, MSBT 幔室布緹 MSBT 幔室布緹 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 Black
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黑色木百葉的硬派溫柔｜木百葉簾
享受吧！一個人的優雅生活｜訂製布紗簾, MSBT 幔室布緹 MSBT 幔室布緹 客廳 Turquoise
享受吧！一個人的優雅生活｜訂製布紗簾, MSBT 幔室布緹 MSBT 幔室布緹 客廳 Turquoise
享受吧！一個人的優雅生活｜訂製布紗簾, MSBT 幔室布緹 MSBT 幔室布緹 客廳 Turquoise
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享受吧！一個人的優雅生活｜訂製布紗簾
細膩金屬光澤的極致感受｜16mm鋁百葉簾, MSBT 幔室布緹 MSBT 幔室布緹 現代浴室設計點子、靈感&圖片 Metallic/Silver
細膩金屬光澤的極致感受｜16mm鋁百葉簾, MSBT 幔室布緹 MSBT 幔室布緹 現代浴室設計點子、靈感&圖片 Metallic/Silver
細膩金屬光澤的極致感受｜16mm鋁百葉簾, MSBT 幔室布緹 MSBT 幔室布緹 置入式廚房 Metallic/Silver
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細膩金屬光澤的極致感受｜16mm鋁百葉簾
古典輕奢風，用日常豢養氣質｜全遮光蜂巢簾．防水百葉簾．訂製布紗簾, MSBT 幔室布緹 MSBT 幔室布緹 浴室 Grey
古典輕奢風，用日常豢養氣質｜全遮光蜂巢簾．防水百葉簾．訂製布紗簾, MSBT 幔室布緹 MSBT 幔室布緹 浴室 Grey
古典輕奢風，用日常豢養氣質｜全遮光蜂巢簾．防水百葉簾．訂製布紗簾, MSBT 幔室布緹 MSBT 幔室布緹 客廳 Beige
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古典輕奢風，用日常豢養氣質｜全遮光蜂巢簾．防水百葉簾．訂製布紗簾
葉片翻轉間，盡是歐美感：百葉簾打造美式典雅宅｜防水百葉簾．半透光蜂巢簾, MSBT 幔室布緹 MSBT 幔室布緹 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 White
葉片翻轉間，盡是歐美感：百葉簾打造美式典雅宅｜防水百葉簾．半透光蜂巢簾, MSBT 幔室布緹 MSBT 幔室布緹 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 White
葉片翻轉間，盡是歐美感：百葉簾打造美式典雅宅｜防水百葉簾．半透光蜂巢簾, MSBT 幔室布緹 MSBT 幔室布緹 現代浴室設計點子、靈感&圖片 White
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葉片翻轉間，盡是歐美感：百葉簾打造美式典雅宅｜防水百葉簾．半透光蜂巢簾
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窗簾是空間的調光師，也是展現空間氣質的靈魂。

MSBT幔室布緹以親民合理的價格、完整專業的服務及窗簾報價，提供多種款式設計與尺寸

聆聽客戶的喜好及需求，用心打造專屬的訂製窗簾，營造出最適合自己的生活空間。



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可到府服務區域：台北．新北．基隆．桃園．新竹．苗栗．台中．台南．高雄．屏東市。

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服務
各式窗簾型錄可在MSBT網站上線上估價、免費索取窗簾樣本、專業到府丈量與施工。
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評論

muxin muxin
窗簾種類超多種，美觀性實用性一次滿足，cp值超高，非常推薦！
近2年前
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Huey-yu Liu Huey-yu Liu
官網資訊超詳細，從丈量到安裝的步驟都有， 還可以直接查詢價格，不用找客服詢問跟等待， 超級方便！
近3年前
專案日期: 五月 2019
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YC H.
官網資訊豐富，幫助很大
近3年前
專案日期: 三月 2019
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