看見正港台灣味，10個你沒注意到的台灣房屋特色

一說到台灣傳統住宅，就會想到阿嬤家的三合院或是鄉下常見的透天厝，隨著經濟發展，現今都市已是高樓林立，但走進尋常巷弄之間，還是可以發現最有台灣味的住宅特色。下面就介紹幾個可能不是那麼美觀，但卻真實反映台灣都市風景的住宅特色，帶你重新認識台灣城市角落，發現台灣住宅特色之美。

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