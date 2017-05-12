三宅一秀空間創藝室內設計有限公司位於台北市大安區，主設計師郁琇琇，擁有20多年累積的豐富實戰經驗。曾主導過多場住宅別墅及商業辦公空間之設計案，觸角綿延廣泛，尤重大器俐落的和諧美感，手法細膩新穎，能結合時尚、藝術與創意，靈活運用建材，專為業主打造品味絕美且環保的時尚美宅，呈現「美學與實用」、「獨特與創新」、「內蘊兼優雅」兼容並蓄的宅邸視覺饗宴。
- 服務
- 三宅：安心宅、舒適宅、藝術宅。 一秀：尊榮訂製、極致殊榮，專為您設計一枝獨秀的空間風格。 從三宅基本的設計定義及元素出發，代表著三宅一秀空間創藝有限公司，首重服務品質，與業主建立良好的互動及溝通，透過設計師完美精良的設計方案及手法，讓業主具體感受優質的室內設計公司，展現細緻且完善至上的獨創風格與高品質，令使用者可得安心且舒適的居宅空間，又能享受優化的生活藝術氛圍，具體實踐屋主心中原本模糊的空間概念，實現個人對家宅藍圖美好的想像與憧憬。
- 服務區域
- Taipei
- 公司獎項
- 三宅一秀天使總監郁琇琇最新得獎記錄
- *榮獲2018世界華商傑出青年獎（澳門華商高峰會上接受頒獎）
- *2018 德國 DESIGN100柏林設計獎雙銀獎
- *作品：台中龍井書屋、瑪思娛樂創藝辦公室
- *2018創新中國CBDA空間藝術設計獎～最佳創意作品「銀獎」
- *作品：瑪思娛樂創藝辦公室
- *2018 榮獲英國倫敦 SBID Awards , Finalist 大獎
- *作品：台中龍井書屋、瑪思娛樂創藝辦公室
- *得獎連結：
- https://www.internationaldesignexcellenceawards.com/finalist/the-hippie-style/
- https://www.internationaldesignexcellenceawards.com/finalist/sky-city-for-cats/
- *2018 榮獲 義大利 A’Design Award 銅獎
- *作品：瑪思娛樂創藝辦公室
- *得獎連結：https://competition.adesignaward.com/design.php?ID=62476
- *2018 榮獲 義大利 A’Design Award 鐵獎
- *作品：國家一號院 無障礙住宅空間設計
- *得獎連結：https://competition.adesignaward.com/design.php?ID=62475
- *2018入圍韓國Asia Design亞洲設計大獎/
- *作品：1.林口國家一號院「無障礙住宅空間設計」
- *作品：2.瑪思娛樂創藝辦公室「遊戲動漫工業風」
- *作品：3.景美岳泰峰範「古典與浪漫交織的印記之家」
- *2017 榮獲英國倫敦國際創意獎 LICC Honorable Mention (佳作獎)大獎
- *作品：1.林口國家一號院「無障礙住宅空間設計」
- *作品：2.瑪思娛樂創藝辦公室「遊戲動漫工業風」
- *得獎連結與證書及得獎標章如下:
- 1. http://www.licc.us/en/zoom.php?eid=2-21411-18
- 2. http://www.licc.us/en/zoom.php?eid=2-21412-18
- *2017 入圍日本亞洲設計大獎/作品：瑪思娛樂辦公室 遊戲動漫工業風
- *2015 亞洲設計獎 奢華組【入圍獎】旅行者的小確幸
- *2015 亞洲設計獎 休閒多元組【優質設計獎】愛的延續：無障礙零距離
- *2011 幸福空間雜誌 151位設計師年鑑
- 顯示全部43獎項
- 地址
-
大安區新生南路一段103巷25號1樓
106 Taipei
台灣
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