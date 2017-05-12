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三宅一秀空間創藝有限公司
室內設計師與裝修公司 Taipei
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    • 回到未來！環球影城3D奇幻科技工業風, 三宅一秀空間創藝有限公司 三宅一秀空間創藝有限公司 商业空间
    回到未來！環球影城3D奇幻科技工業風, 三宅一秀空間創藝有限公司 三宅一秀空間創藝有限公司 商业空间
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    回到未來！環球影城3D奇幻科技工業風

    三宅一秀空間創藝室內設計有限公司位於台北市大安區，主設計師郁琇琇，擁有20多年累積的豐富實戰經驗。曾主導過多場住宅別墅及商業辦公空間之設計案，觸角綿延廣泛，尤重大器俐落的和諧美感，手法細膩新穎，能結合時尚、藝術與創意，靈活運用建材，專為業主打造品味絕美且環保的時尚美宅，呈現「美學與實用」、「獨特與創新」、「內蘊兼優雅」兼容並蓄的宅邸視覺饗宴。

    服務
    三宅：安心宅、舒適宅、藝術宅。 一秀：尊榮訂製、極致殊榮，專為您設計一枝獨秀的空間風格。 從三宅基本的設計定義及元素出發，代表著三宅一秀空間創藝有限公司，首重服務品質，與業主建立良好的互動及溝通，透過設計師完美精良的設計方案及手法，讓業主具體感受優質的室內設計公司，展現細緻且完善至上的獨創風格與高品質，令使用者可得安心且舒適的居宅空間，又能享受優化的生活藝術氛圍，具體實踐屋主心中原本模糊的空間概念，實現個人對家宅藍圖美好的想像與憧憬。
    服務區域
    Taipei
    公司獎項
    • 三宅一秀天使總監郁琇琇最新得獎記錄
    • *榮獲2018世界華商傑出青年獎（澳門華商高峰會上接受頒獎）
    • *2018 德國 DESIGN100柏林設計獎雙銀獎
    • *作品：台中龍井書屋、瑪思娛樂創藝辦公室
    • *2018創新中國CBDA空間藝術設計獎～最佳創意作品「銀獎」
    • *作品：瑪思娛樂創藝辦公室
    • *2018 榮獲英國倫敦 SBID Awards , Finalist 大獎
    • *作品：台中龍井書屋、瑪思娛樂創藝辦公室
    • *得獎連結：
    • https://www.internationaldesignexcellenceawards.com/finalist/the-hippie-style/
    • https://www.internationaldesignexcellenceawards.com/finalist/sky-city-for-cats/
    • *2018 榮獲 義大利 A’Design Award 銅獎
    • *作品：瑪思娛樂創藝辦公室
    • *得獎連結：https://competition.adesignaward.com/design.php?ID=62476
    • *2018 榮獲 義大利 A’Design Award 鐵獎
    • *作品：國家一號院 無障礙住宅空間設計
    • *得獎連結：https://competition.adesignaward.com/design.php?ID=62475
    • *2018入圍韓國Asia Design亞洲設計大獎/
    • *作品：1.林口國家一號院「無障礙住宅空間設計」
    • *作品：2.瑪思娛樂創藝辦公室「遊戲動漫工業風」
    • *作品：3.景美岳泰峰範「古典與浪漫交織的印記之家」
    • *2017 榮獲英國倫敦國際創意獎 LICC Honorable Mention (佳作獎)大獎
    • *作品：1.林口國家一號院「無障礙住宅空間設計」
    • *作品：2.瑪思娛樂創藝辦公室「遊戲動漫工業風」
    • *得獎連結與證書及得獎標章如下:
    • 1. http://www.licc.us/en/zoom.php?eid=2-21411-18
    • 2. http://www.licc.us/en/zoom.php?eid=2-21412-18
    • *2017 入圍日本亞洲設計大獎/作品：瑪思娛樂辦公室 遊戲動漫工業風
    • *2015 亞洲設計獎 奢華組【入圍獎】旅行者的小確幸
    • *2015 亞洲設計獎 休閒多元組【優質設計獎】愛的延續：無障礙零距離
    • *2011 幸福空間雜誌 151位設計師年鑑
    • 顯示全部43獎項
    地址
    大安區新生南路一段103巷25號1樓
    106 Taipei
    台灣
    +886-227219828 www.showhouse-design.com
    法律聲明

    三宅是-安心宅、舒適宅、藝術宅。一秀-是秀出專屬您一枝獨秀的設計風格。設計總監郁琇琇，主要訴求適合現代住宅的客製需求，邀您共享美好的原創品味宅。

    評論

    毛莉
    .秀秀小姐的忠实观众他的作品我看了之后非常非常喜欢再过一两年我要买房子了我的作品一定要交给秀秀小姐来做设计到时候请秀秀小姐帮帮忙
    6個月前
    Jammi
    一直是秀秀姐粉丝的我，觉得她对我而言就是奢侈品，但竟然有天也能请到秀秀姐帮我装璜，完成我从小想住漂亮房子的梦想。 丈量当天真的是秀秀姐本人来，我超紧张超兴奋，她真的跟电视上一样很美很有气质，真的是天使总监，感谢秀秀姐帮我把这么小坪数，规划出很多我想要的区域，估价虽然有比较贵，但名家出手，高品质当然价格较高，最重要是能住的舒适开心。 每次开会心情都会很好，因为琇琇团队的设计真的很美好，我其实做很多功课，所以，意见要求比较多，有些与团队一贯的作法不同，也因为我想要这样，团队会帮我想办法，尤其感谢刘彦佑设计师不厌其烦消化我繁杂的要求，行政人员及行政秘书Ann Lee人也都很好，很亲切，事情处理的很有条理，真的是很认真很专业又很有美感的团队。 非常感谢能让秀秀姐团队装璜我的小屋，也没嫌弃我坪数小，还把它规划的这么美丽，无限感激，谢谢你们总让感性的我感动的飙泪，让我感受期待未来的幸福~❤
    9個月前
    Rock Wang
    专业又贴心的团队，服务非常周到，兼具美感以及机能上设计，大推👍👍👍
    11個月前
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