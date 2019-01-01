顛覆既有傳統構思，創造卓越

衝突中，演繹完美協調

反轉制式搭配，使之驚豔

空間的純粹，展演動態的靜止

任何型態的空間之核心

是由人與人之間的互動所堆疊、交融、構築而成

而在這之中，人亦是讓空間產生化學變化的唯一因子

衷於 "背景空間" 為基礎及架構，探索、解構並賦予新意

呈現最終細緻轉化的和諧