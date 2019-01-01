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顛覆既有傳統構思，創造卓越
衝突中，演繹完美協調
反轉制式搭配，使之驚豔
空間的純粹，展演動態的靜止
任何型態的空間之核心
是由人與人之間的互動所堆疊、交融、構築而成
而在這之中，人亦是讓空間產生化學變化的唯一因子
衷於 "背景空間" 為基礎及架構，探索、解構並賦予新意
呈現最終細緻轉化的和諧
講求時尚的你，對於住的空間可能要求不高，但絕對需要一個符合理想的更衣空間。這個空間除了必須要能收納各種心愛的衣物之外，最好還能儲藏日常用品。當可用空間有限時，此時就得借助設計師的巧思，讓每吋空間都獲得最大的運用。倘若你正在規劃自家的更衣間，不妨一起來參考以下 11 款設計，並且從中擷取自己想要的款式吧！
相信homify的忠實讀者們都已熟知甩開厚實牆面的輕盈隔間術，而其中一個最為巧妙的絕招便是利用不同的地板材質與花樣，進而無痕地劃分室內場域。接下來點子簿將要為你介紹17種利用不同地板材質與花樣區隔空間的絕妙手法。不論是磁磚木頭或是石材，設計師們皆從異質中捏塑出和諧的輪廓，而其中的某些搭配法非直線切割，而是利用不規則的形體讓地板成為室內裝潢的一大主軸。現在就一塊出發欣賞這17種美麗的設計，看看你最愛哪一款吧！
上班下班、上課下課的反覆作息總讓人有時間過好慢的錯覺，然而翻翻日曆才驚覺，原來就在這日復一日中，一年又悄悄地過了；倒數不到兩個月的時間，我們就將迎接 2019 年的到來！室內設計與裝潢的世界雖然不像時尚產業般爭奇鬥艷，但也有嶄新的流行趨勢。雖然說不見得未來一年會流行的元素完全適合你的居家空間，然而若能從中吸取一些大膽的創意，也許略顯平淡的家也能變得更活潑有趣呢！接下來我們將要告訴你 2019 年不追不行的室內設計流行趨勢，不管是粉嫩裝飾布簾、全水泥的浴室、…