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16.A.DesignCrew
室內設計師與裝修公司 新北市
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    • 自遊人 實品屋, 16.A.DesignCrew 16.A.DesignCrew 玄關、走廊與階梯櫥櫃與書櫃
    自遊人 實品屋, 16.A.DesignCrew 16.A.DesignCrew 客廳沙發與扶手椅
    自遊人 實品屋, 16.A.DesignCrew 16.A.DesignCrew 餐廳桌子
    +3
    自遊人 實品屋
    桃園 陳邸, 16.A.DesignCrew 16.A.DesignCrew 藝術品其他藝術物件
    桃園 陳邸, 16.A.DesignCrew 16.A.DesignCrew 客廳電視櫃
    桃園 陳邸, 16.A.DesignCrew 16.A.DesignCrew 餐廳椅子與長凳
    +13
    桃園 陳邸
    桃園 戴邸, 16.A.DesignCrew 16.A.DesignCrew 玄關、走廊與階梯配件與裝飾品
    桃園 戴邸, 16.A.DesignCrew 16.A.DesignCrew 玄關、走廊與階梯儲藏櫃
    桃園 戴邸, 16.A.DesignCrew 16.A.DesignCrew 客廳配件與裝飾品
    +7
    桃園 戴邸
    永和潘邸, 16.A.DesignCrew 16.A.DesignCrew 書房/辦公室桌子
    永和潘邸, 16.A.DesignCrew 16.A.DesignCrew 玄關、走廊與階梯儲藏櫃
    永和潘邸, 16.A.DesignCrew 16.A.DesignCrew 玄關、走廊與階梯儲藏櫃
    +7
    永和潘邸
    永和 夏邸, 16.A.DesignCrew 16.A.DesignCrew 客廳沙發與扶手椅
    永和 夏邸, 16.A.DesignCrew 16.A.DesignCrew 客廳電視櫃
    永和 夏邸, 16.A.DesignCrew 16.A.DesignCrew 玄關、走廊與階梯配件與裝飾品
    +5
    永和 夏邸
    五股 謝邸, 16.A.DesignCrew 16.A.DesignCrew 客廳電視櫃
    五股 謝邸, 16.A.DesignCrew 16.A.DesignCrew 餐廳桌子
    五股 謝邸, 16.A.DesignCrew 16.A.DesignCrew 書房/辦公室儲藏櫃
    +1
    五股 謝邸
    顯示全部8專案

    顛覆既有傳統構思，創造卓越

    衝突中，演繹完美協調 

    反轉制式搭配，使之驚豔 

    空間的純粹，展演動態的靜止

    任何型態的空間之核心 

    是由人與人之間的互動所堆疊、交融、構築而成 

    而在這之中，人亦是讓空間產生化學變化的唯一因子 

    衷於 "背景空間" 為基礎及架構，探索、解構並賦予新意 

    呈現最終細緻轉化的和諧

    服務
    商業空間、梯廳公設、臨時建築、住宅空間等室內外空間規劃及施工
    服務區域
    新北市
    地址
    中和區
    235 新北市
    台灣
    +886-987235822

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