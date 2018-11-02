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柏爾室內設計事務所
室內設計師與裝修公司 桃園市
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    住宅室內設計 迷人深邃濤藍 混搭人文時尚宅
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    室內設計|工程監造|房屋投資項目設計規劃 新成屋/透天別墅/自建/舊屋翻新/預售屋變更/商業空間/辦公室|餐飲、旅館、飯店|民宿、小木屋|建築外觀|接待所、樣品屋、實品屋
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    公司獎項
    經濟部／財政部登記有案：24619566
    地址
    大興西路一段187號大興西路一段1F
    330 桃園市
    台灣
    +886-33557766 borr.com.tw

    評論

    Hsiao.L
    約1年前
    涂芮瑄
    超過2年前
    William
    約6年前
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