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如果你家牆壁都是一片空蕩蕩的白，不如想想可以改造裝飾，最後成效一定令你十分驚喜。但是該如何開始呢？我們蒐集了11種裝飾牆的點子，提供給讀者預作基本參考，基本上這11種裝飾牆可以概分為以下四個裝飾方向。一，選定一面主題牆，通常是沙發牆、電視牆、床頭牆，集中範圍美化。二，結合裝飾與實用，如垂直掛架格櫃，將生活融入設計。三，多樣建材選擇，石、磚、磁磚、木料、壁紙乃至玻璃，都是你可以嘗試的元素。四，思考裝飾牆在整個家中發揮的作用，是作為整體設計風格的主題，或是轉換…
烤漆玻璃是一種泛用性強，選擇繁多的建材。因應色彩與其他建材搭配，可以創造各式各樣的室內風格表情，無論前衛現代、繽紛童趣、海洋風或工業風，烤漆玻璃都可輕鬆駕馭。那麼你對烤漆玻璃的了解有多少呢？你知道烤漆玻璃的各種用途與優缺點嗎？別擔心，今天就讓我們從烤漆玻璃的各種用途與優缺點，一起來了解這款又實用又可愛的建材吧。 如果你也正在尋找一種時髦多元的裝潢建材，如果你也對烤漆玻璃感興趣，那就一定不要錯過這個點子簿喔～ 另外，如果你有更多問題，還可以與我們的設計師們…
建材的選擇也是我們在裝潢過程中一個一大煩惱之一，我們不僅會考慮材料的基本特性，包括耐用性、安全、環保等各種特性，我們也會考慮材料的裝飾效果，以及選用的建材是否能夠融入整體空間，而不會破壞整個空間的設計感。那麼你知道最受歡迎的金屬建材有哪些呢？鍍鈦是富有科技華麗感的金屬建材，不僅可以大面積運用於百貨公司、精品專櫃、居家客廳與玄關等公共空間，也適用於壁燈、櫥櫃等細部家具裝飾。今天我們準備了關於鍍鈦板的特性與裝潢的基本介紹，以讓讀者在室內設計可以有更多樣的選擇。…