整體室內設計

整體規劃：揮別耗時耗力的傳統裝修，輕鬆打造完美空間。

調整體質：在有限的預算內達到生活機能與品質最大化。

自訂格局：專屬空間氛圍和軟裝布置展現個人化風格品味。

彈性高：使用軟裝家具保有未來變動彈性，提升空間機能。

空間風格佈置

提供臨場的居家實驗館，家具家飾的選配不用在傷透腦筋，符合機能與美觀的風格佈置建議，專屬私人的個性領域。

局部輕裝修

以最低量的工程施作，運用家具家飾陳設創造空間動線與氛圍，打造最舒適的專屬個人化風格！

適合「輕裝修」?

輕裝修適合每一個人！我們尤其推薦給：

l 屋況良好：良好的空間基礎，輕裝修即可達到。

l 青年成家：未來家庭成員變化的不確定性，選擇輕裝修保留空間的高彈性運用。

l 租屋族：預算及所有權之考量無法大興土木，藉由帶著走的家具滿足你的空間想像。

l 還有對生活品質有更高要求的您，除了動線格局採光基本要求，輕裝修的材質選色運用將會加深整體氛圍，且訂製家具與家飾的選配會讓簡單的空間耐人尋味。





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