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室內設計師與裝修公司 台南市中西區
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    美麗新世界, 安提阿設計有限公司 安提阿設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    美麗新世界, 安提阿設計有限公司 安提阿設計有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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    向你說早安, 安提阿設計有限公司 安提阿設計有限公司 百葉窗
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    老屋的記憶, 安提阿設計有限公司 安提阿設計有限公司 玄關、走廊與階梯儲藏櫃 實木 Wood effect
    老屋的記憶, 安提阿設計有限公司 安提阿設計有限公司 客廳沙發與扶手椅
    老屋的記憶, 安提阿設計有限公司 安提阿設計有限公司 牆壁與地板照片與相框 Grey
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    老屋的記憶
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    慢時光
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    整體室內設計

    整體規劃：揮別耗時耗力的傳統裝修，輕鬆打造完美空間。

    調整體質：在有限的預算內達到生活機能與品質最大化。

    自訂格局：專屬空間氛圍和軟裝布置展現個人化風格品味。

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    適合「輕裝修」?

    輕裝修適合每一個人！我們尤其推薦給：

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    l 青年成家：未來家庭成員變化的不確定性，選擇輕裝修保留空間的高彈性運用。

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    l 還有對生活品質有更高要求的您，除了動線格局採光基本要求，輕裝修的材質選色運用將會加深整體氛圍，且訂製家具與家飾的選配會讓簡單的空間耐人尋味。


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    服務
    #住宅商業空間規劃 #整體室內設計 #風格輕裝修 #局部輕裝修 #DECO #傢俱家飾陳設佈置
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