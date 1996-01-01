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間 成立於 2004 年， 以務實生活動機思考為創作導向 在案件型態及設計

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力。早期從世貿中心各 類大型 主 題展 館 規 劃 起家 到商業空間、企業廠辦、

住宅住宅建築建築等多樣化環境策略因應，等多樣化環境策略因應，深諳環境屬性深諳環境屬性、、物性物性、、心性心性等等諸多諸多面向面向思考思考，一步一腳印，一步一腳印尋尋求求京采多元的伸展舞台京采多元的伸展舞台及及形塑形塑自己特自己特有的有的庶庶民民設計設計理理趣與趣與論述論述。。設計因人設事因地制宜, 彰顯主題尋找共識語言；設計帶入論述､ 邏輯､ 程序而深入淺出, 好的設計總是簡單易懂但又出人意料! 以以有有限資源限資源實實踐踐及回饋及回饋客戶客戶的的期待期待即即是我們是我們服務服務的的最大最大價價值值。。