讓溝通更無礙 , 創意更生動 , 施作 更精準 是我們 一直 努力 在做的事 京采 空
間 成立於 2004 年， 以務實生活動機思考為創作導向 在案件型態及設計
上具有多樣、靈活、不俗的新創特質 , 細心 、穩健、自律的專案執行能
力。早期從世貿中心各 類大型 主 題展 館 規 劃 起家 到商業空間、企業廠辦、
住宅住宅建築建築等多樣化環境策略因應，等多樣化環境策略因應，深諳環境屬性深諳環境屬性、、物性物性、、心性心性等等諸多諸多面向面向思考思考，一步一腳印，一步一腳印尋尋求求京采多元的伸展舞台京采多元的伸展舞台及及形塑形塑自己特自己特有的有的庶庶民民設計設計理理趣與趣與論述論述。。設計因人設事因地制宜, 彰顯主題尋找共識語言；設計帶入論述､ 邏輯､ 程序而深入淺出, 好的設計總是簡單易懂但又出人意料! 以以有有限資源限資源實實踐踐及回饋及回饋客戶客戶的的期待期待即即是我們是我們服務服務的的最大最大價價值值。。
- 服務
- 住宅別墅/ 廠房辦公/ 商業空間 規劃設計施工
- 服務區域
- 不限與臺北市
- 公司獎項
- 1990 外貿協會 春季國際電腦展評委會攤位設計獎項第三名
- 2005 當代設計雜誌 名家室內設計商空類前10名入選佳作
- 2007 深圳創揚文化傳播 中國設計名人賽評選入圍作品年鑑
- 2009 江西科學技術出版社 頂級OFFICE作品收錄
- 地址
-
西園路二段261巷12弄6號3樓
108 臺北市
台灣
+886-935354696 www.marvellous.tw
1991中山北路EAGLE PUB 迪斯可舞廳、百老匯餐廳工程參與
1992台北市統領百貨忠孝電影院紅/藍兩廳院/董事長信義住宅設計工程參與
1994 家美建設松山雙子星辦公大樓中庭景觀、大廳裝修設計參與
1994 日本芳鄰餐廳連鎖店設計工程參與
1996 木豐磁磚師大總店Showroom設計工程
1998青雲電子桃園工業區Office、Showroom /董事長仁愛住宅設計工程
2001桃園凱撒三溫暖800坪改裝設計參與
2008武漢漢元快捷式商務假日酒店規劃顧問
2009新平價燒烤啤酒餐廳-礁溪店
2012 傳統美食阿萬之家門市設計礁溪店、羅東店
2015 台南中信金融學院董事/校長室/宴會廳350坪規劃設計
2017羅東法羅烘培坊觀光食品工廠300坪改裝設計工程
其他~