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設計
它沒有標準答案
但是它有標準流程
了解、感受、相信 再來一起創造屬於您的設計
主要以居家空間為主，商辦空間為輔
擅長北歐、自然與鄉村風格，尤以LOFT工業風專長
工法與設計形式多變
室內設計百百種，要如何從各具特色的風格設計、不同的材質色彩、種類繁多的家具飾品中，挑出自己喜歡的那款可說是一項大工程，下面就整理出幾款位於台北，風格各異的質感好宅，啟發你的靈感想像，考量自身需求及喜好，找到符合個人品味風尚的居家佈置設計。
萬物飛漲的時代，小坪數住宅成為主流，選對居家裝潢設計不只能讓你省荷包，還能幫你省空間，小巧的蝸居也能變身時尚豪宅。下面介紹幾個小宅裝潢時的省空間技巧，從空間格局以及家具擺件著手，打破空間小就不能有高質感居家的迷思，啟發你的靈感想像，帶你探索自己的需求喜好，打造屬於自己的夢想居家！
小資族入手新居口袋大概已去掉一半，想要打造舒適質感的居家生活每個人都一樣，但面對動輒數十萬到上百萬的裝潢預算，可能會覺得心有餘而力不足，覺得一定得犧牲自己對居家設計的美好藍圖，向現實低頭。其實未必如此，誰說一定要砸大錢才能享受高質感居家？昂貴的設計不一定代表好設計，重點不在錢花得多而是花得巧，下面介紹的幾個裝潢預算的小技巧，掌握基本原則運用巧思，用有限的預算創造高CP值的應用，再搭配好的設計師，讓你就算是小資族也能輕鬆擁有兼具時尚美觀設計，以及舒適實用功能…