裝潢預算不夠用？給小資族的9個小撇步，打造高質感居家不是夢

小資族入手新居口袋大概已去掉一半，想要打造舒適質感的居家生活每個人都一樣，但面對動輒數十萬到上百萬的裝潢預算，可能會覺得心有餘而力不足，覺得一定得犧牲自己對居家設計的美好藍圖，向現實低頭。其實未必如此，誰說一定要砸大錢才能享受高質感居家？昂貴的設計不一定代表好設計，重點不在錢花得多而是花得巧，下面介紹的幾個裝潢預算的小技巧，掌握基本原則運用巧思，用有限的預算創造高CP值的應用，再搭配好的設計師，讓你就算是小資族也能輕鬆擁有兼具時尚美觀設計，以及舒適實用功能…

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