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    • 現代簡約冷調感，20年老屋翻新大改造, 有關創意室內設計 有關創意室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 Grey
    現代簡約冷調感，20年老屋翻新大改造, 有關創意室內設計 有關創意室內設計
    現代簡約冷調感，20年老屋翻新大改造, 有關創意室內設計 有關創意室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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    現代簡約冷調感，20年老屋翻新大改造
    老屋翻新大改造分享-輕奢優雅智慧宅，打造你的全能避風港，落實生活智能，24小時居家防護, 有關創意室內設計 有關創意室內設計 客廳 花崗岩 White
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    老屋翻新大改造分享-輕奢優雅智慧宅，打造你的全能避風港，落實生活智能，24小時居家防護, 有關創意室內設計 有關創意室內設計 經典風格的走廊，走廊和樓梯 花崗岩 White
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    老屋翻新大改造分享-輕奢優雅智慧宅，打造你的全能避風港，落實生活智能，24小時居家防護
    老屋翻新-住宅空間。台中【輕量機能宅】, 有關創意室內設計 有關創意室內設計 現代風玄關、走廊與階梯
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    老屋翻新-住宅空間。台中【輕量機能宅】, 有關創意室內設計 有關創意室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +6
    老屋翻新-住宅空間。台中【輕量機能宅】
    老屋翻新-住宅空間。台北【木柵-C宅】, 有關創意室內設計 有關創意室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 磁磚
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    老屋翻新-住宅空間。台北【木柵-C宅】, 有關創意室內設計 有關創意室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +6
    老屋翻新-住宅空間。台北【木柵-C宅】
    老屋翻新-住宅空間。台北【內湖-L宅】, 有關創意室內設計 有關創意室內設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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    老屋翻新-住宅空間。台北【內湖-L宅】, 有關創意室內設計 有關創意室內設計 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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    老屋翻新-住宅空間。台北【內湖-L宅】

    有 關 創 意 室 內 設 計

    主要從事規劃居家室內設計和商業空間。 我們的設計，是連結空間與使用者之間的橋樑。

    人文與空間

    對於居住環境，設計團隊在規劃中強調實用性與舒適度。隨著時間推移，生活的痕跡將賦予空間豐富的多樣面貌。量身訂做的空間，才是生活自在的最佳型態。 針對不同年齡的家人需求，我們為您建構出最舒服的居家配置，讓空間有更多變化與溫暖。

    商業與空間

    我們擁有多年國際品牌專櫃設計經歷，具有全方位整合商業空間能力。 歷經國際品牌洗禮，參與日系百貨賣場大型整體規劃專案，深知商業動線、最大容客流量......等重要細節，掌握實施設計進度與施作工程具有豐富經驗，以期展現品牌精神與視覺最佳效果。

    服務
    住宅空間規劃 :老屋翻新設計規劃 、新成屋客變設計規劃、專案管理工程施作 / 商業空間規劃 :商場空間規劃 、主題餐廳規劃 、辦公空間規劃 、旅店空間規劃、專案管理工程施作
    服務區域
    新北市、台北市、宜蘭、台中以北地區
    地址
    永和路一段67號3樓
    234 新北市
    台灣
    +886-229263385 www.ciddcs.com
    法律聲明

    我們的專業與承諾

    1. 主持設計師具有室內設計及施工專業證照，設計專案將由專業設計師負責。

    2.住家或商業場所進行工程，可協助補、簽送相關文件至負責政府單位。

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