有 關 創 意 室 內 設 計

主要從事規劃居家室內設計和商業空間。 我們的設計，是連結空間與使用者之間的橋樑。

人文與空間

對於居住環境，設計團隊在規劃中強調實用性與舒適度。隨著時間推移，生活的痕跡將賦予空間豐富的多樣面貌。量身訂做的空間，才是生活自在的最佳型態。 針對不同年齡的家人需求，我們為您建構出最舒服的居家配置，讓空間有更多變化與溫暖。

商業與空間

我們擁有多年國際品牌專櫃設計經歷，具有全方位整合商業空間能力。 歷經國際品牌洗禮，參與日系百貨賣場大型整體規劃專案，深知商業動線、最大容客流量......等重要細節，掌握實施設計進度與施作工程具有豐富經驗，以期展現品牌精神與視覺最佳效果。