有 關 創 意 室 內 設 計
主要從事規劃居家室內設計和商業空間。 我們的設計，是連結空間與使用者之間的橋樑。
人文與空間
對於居住環境，設計團隊在規劃中強調實用性與舒適度。隨著時間推移，生活的痕跡將賦予空間豐富的多樣面貌。量身訂做的空間，才是生活自在的最佳型態。 針對不同年齡的家人需求，我們為您建構出最舒服的居家配置，讓空間有更多變化與溫暖。
商業與空間
我們擁有多年國際品牌專櫃設計經歷，具有全方位整合商業空間能力。 歷經國際品牌洗禮，參與日系百貨賣場大型整體規劃專案，深知商業動線、最大容客流量......等重要細節，掌握實施設計進度與施作工程具有豐富經驗，以期展現品牌精神與視覺最佳效果。
- 服務
- 住宅空間規劃 :老屋翻新設計規劃 、新成屋客變設計規劃、專案管理工程施作 / 商業空間規劃 :商場空間規劃 、主題餐廳規劃 、辦公空間規劃 、旅店空間規劃、專案管理工程施作
- 服務區域
- 新北市、台北市、宜蘭、台中以北地區
- 地址
-
永和路一段67號3樓
234 新北市
台灣
+886-229263385 www.ciddcs.com
我們的專業與承諾
1. 主持設計師具有室內設計及施工專業證照，設計專案將由專業設計師負責。
2.住家或商業場所進行工程，可協助補、簽送相關文件至負責政府單位。