| 璞 玥 設 計 | 璞 玥 室 內 裝 修 有 限 公 司 |

Pro interior design studio

【 ABOUT US 】

璞 玥 室 內 裝 修 有 限 公 司 於 2016 年由兩位不同經歷背景的 Escher & Zoe 設計人共同成立。

當初2011年開始以設計工作室形式起步，經過多年業界經驗累積提升，十年以上設計服務經驗，

透過各種不同的課題、不同的設計解決方案以滿足各個業主的需求，

試圖以不重複的設計手法呈現屬於個別案件的獨特性。

累積作品包含：商業空間、辦公室規劃、診所空間、舊屋翻新、住宅空間設計規劃。

也能輔助客戶做預售屋客變設計與工程承包施工。

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【 設 計 理 念 】

設計由生活方式出發，生活的形態決定風格。

設計適度留白了，就如同在壅擠的生活中找到喘息的空間。

藉由了解使用者的生活方式，將空間發揮最大的完善度。

成就好的作品，需要多方的協助與業主的支持。

也就是這些強大、豐富了我們。

「 雖 然 我 們 還 不 是 最 好，但 我 們 在 往 更 好 的 路 上 前 進 」

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【 設 計 流 程 】SERVICE

step 1 諮詢

碰面或來電了解業主使用需求與項目，說明設計服務與收費標準。

step 2 會勘丈量

基地分析、勘查現場、現場丈量與紀錄，或請客戶提供原始建商圖面以便後續設計。

step 3 平面配置

依訪談了解業主需求後，配合設計概念與空間序列做初步空間規劃、討論空間格局。

step 4 設計簽約

依規劃坪數簽訂設計合約。

step 5 設計圖面規劃

討論後續設計細節、提供空間平立面圖與3D模擬圖面、材料版。

step 6 工程報價、工程合約簽訂

設計定案後提供工程報價，簽訂工程合約。

step 7 施工

現場監工，並與業主呈報施作進度。

step 8 完工

完工交屋，工程一年保固。

｜歡迎洽詢