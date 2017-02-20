| 璞 玥 設 計 | 璞 玥 室 內 裝 修 有 限 公 司 |
Pro interior design studio
【 ABOUT US 】
璞 玥 室 內 裝 修 有 限 公 司 於 2016 年由兩位不同經歷背景的 Escher & Zoe 設計人共同成立。
當初2011年開始以設計工作室形式起步，經過多年業界經驗累積提升，十年以上設計服務經驗，
透過各種不同的課題、不同的設計解決方案以滿足各個業主的需求，
試圖以不重複的設計手法呈現屬於個別案件的獨特性。
累積作品包含：商業空間、辦公室規劃、診所空間、舊屋翻新、住宅空間設計規劃。
也能輔助客戶做預售屋客變設計與工程承包施工。
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【 設 計 理 念 】
設計由生活方式出發，生活的形態決定風格。
設計適度留白了，就如同在壅擠的生活中找到喘息的空間。
藉由了解使用者的生活方式，將空間發揮最大的完善度。
成就好的作品，需要多方的協助與業主的支持。
也就是這些強大、豐富了我們。
「 雖 然 我 們 還 不 是 最 好，但 我 們 在 往 更 好 的 路 上 前 進 」
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【 設 計 流 程 】SERVICE
step 1 諮詢
碰面或來電了解業主使用需求與項目，說明設計服務與收費標準。
step 2 會勘丈量
基地分析、勘查現場、現場丈量與紀錄，或請客戶提供原始建商圖面以便後續設計。
step 3 平面配置
依訪談了解業主需求後，配合設計概念與空間序列做初步空間規劃、討論空間格局。
step 4 設計簽約
依規劃坪數簽訂設計合約。
step 5 設計圖面規劃
討論後續設計細節、提供空間平立面圖與3D模擬圖面、材料版。
step 6 工程報價、工程合約簽訂
設計定案後提供工程報價，簽訂工程合約。
step 7 施工
現場監工，並與業主呈報施作進度。
step 8 完工
完工交屋，工程一年保固。
｜歡迎洽詢
- 服務
- | 室內設計 | 住宅空間 | 老屋翻新 | 辦公室與商空規劃 | 實品屋 | 客變諮詢 |
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