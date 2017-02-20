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    • 新埔【L宅】, 璞玥室內裝修有限公司 璞玥室內裝修有限公司 現代風玄關、走廊與階梯 實木
    新埔【L宅】, 璞玥室內裝修有限公司 璞玥室內裝修有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 木頭
    新埔【L宅】, 璞玥室內裝修有限公司 璞玥室內裝修有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 木頭
    +12
    新埔【L宅】
    【寓意】, 璞玥室內裝修有限公司 璞玥室內裝修有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 金屬
    【寓意】, 璞玥室內裝修有限公司 璞玥室內裝修有限公司 餐廳 木頭
    【寓意】, 璞玥室內裝修有限公司 璞玥室內裝修有限公司
    【寓意】
    新竹【BLACK WHITE HOUSE】, 璞玥室內裝修有限公司 璞玥室內裝修有限公司 現代風玄關、走廊與階梯 玻璃
    新竹【BLACK WHITE HOUSE】, 璞玥室內裝修有限公司 璞玥室內裝修有限公司 現代風玄關、走廊與階梯 木頭
    新竹【BLACK WHITE HOUSE】, 璞玥室內裝修有限公司 璞玥室內裝修有限公司 餐廳 木頭
    +9
    新竹【BLACK WHITE HOUSE】
    新竹【Z宅】, 璞玥室內裝修有限公司 璞玥室內裝修有限公司 鄉村風格的走廊，走廊和樓梯
    新竹【Z宅】, 璞玥室內裝修有限公司 璞玥室內裝修有限公司 餐廳
    新竹【Z宅】, 璞玥室內裝修有限公司 璞玥室內裝修有限公司 餐廳 木頭
    +5
    新竹【Z宅】
    竹北【康田藥妝】, 璞玥室內裝修有限公司 璞玥室內裝修有限公司 辦公空間與店舖 實木 White
    竹北【康田藥妝】, 璞玥室內裝修有限公司 璞玥室內裝修有限公司 辦公空間與店舖 實木 White
    竹北【康田藥妝】, 璞玥室內裝修有限公司 璞玥室內裝修有限公司 辦公空間與店舖 實木 White
    +7
    竹北【康田藥妝】
    新竹【L宅】, 璞玥室內裝修有限公司 璞玥室內裝修有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 塑木複合材料
    新竹【L宅】, 璞玥室內裝修有限公司 璞玥室內裝修有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 大理石
    新竹【L宅】, 璞玥室內裝修有限公司 璞玥室內裝修有限公司 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +9
    新竹【L宅】
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    | 璞 玥 設 計 | 璞 玥 室 內 裝 修 有 限 公 司 | 

    Pro interior design studio

    【 ABOUT US 】

    璞 玥 室 內 裝 修 有 限 公 司 於 2016 年由兩位不同經歷背景的 Escher & Zoe 設計人共同成立。

    當初2011年開始以設計工作室形式起步，經過多年業界經驗累積提升，十年以上設計服務經驗，

    透過各種不同的課題、不同的設計解決方案以滿足各個業主的需求，

    試圖以不重複的設計手法呈現屬於個別案件的獨特性。

    累積作品包含：商業空間、辦公室規劃、診所空間、舊屋翻新、住宅空間設計規劃。

    也能輔助客戶做預售屋客變設計與工程承包施工。

    ————————————————————————————————————————————

    【 設 計 理 念 】

    設計由生活方式出發，生活的形態決定風格。

    設計適度留白了，就如同在壅擠的生活中找到喘息的空間。

    藉由了解使用者的生活方式，將空間發揮最大的完善度。

    成就好的作品，需要多方的協助與業主的支持。

    也就是這些強大、豐富了我們。

    「 雖 然 我 們 還 不 是 最 好，但 我 們 在 往 更 好 的 路 上 前 進 」

    ————————————————————————————————————————————

    【 設 計 流 程 】SERVICE

    step 1 諮詢

    碰面或來電了解業主使用需求與項目，說明設計服務與收費標準。

    step 2 會勘丈量 

    基地分析、勘查現場、現場丈量與紀錄，或請客戶提供原始建商圖面以便後續設計。

    step 3 平面配置 

    依訪談了解業主需求後，配合設計概念與空間序列做初步空間規劃、討論空間格局。

    step 4 設計簽約 

    依規劃坪數簽訂設計合約。

    step 5 設計圖面規劃

    討論後續設計細節、提供空間平立面圖與3D模擬圖面、材料版。

    step 6 工程報價、工程合約簽訂

    設計定案後提供工程報價，簽訂工程合約。

    step 7 施工 

    現場監工，並與業主呈報施作進度。

    step 8 完工 

    完工交屋，工程一年保固。

    ｜歡迎洽詢 

    服務
    | 室內設計 | 住宅空間 | 老屋翻新 | 辦公室與商空規劃 | 實品屋 | 客變諮詢 |
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