人們各自擁有對於生活的期待,穿梭於各個空間,在其中摺疊展開

我們將乘載理想的空間勾勒出來,藉由設計規劃,打造出讓人放心的所在 從外在的紛擾中釋懷

在這裡頭得以放寬,好好地工作,好好地睡覺,好好地吃飯

有餘能安頓自己 有隅能好好生活

Have spare time to settle your mind, haven space to settle your life.

服務流程

1.初步接洽

至現場與業主確認細部需求,並丈量、拍照存檔

2.現場會勘

整體風格與平面配置提案

修正確認後,簽訂設計合約,繪製3D、水電、天花、剖立面等細部圖面

3.設計提案

依據施工圖面,估算工程費用與時程

簽訂工程合約後,按合約執行工程,監督施作

4.工程施作

完工後清潔驗收,提供一年保固以及永久售後服務