✓ 若您是單純家中廚房局部舊更新我們可從設計→水電.廚具施工安裝(上改下水管.天花板更新.更換磁磚.烤漆玻璃.壁飾板等)→監工→完工 。

✓ 若您是新屋裝潢或整間翻修也可獨立找我們做廚房規劃設計。

✓ 若您本身是室內設計師而客戶有要求指定櫻花廚具也歡迎您與我們專案合作!





關於櫻花廚藝中央店:

▶ 專業的整體廚房規劃｜櫻花廚藝中央店累積的專業工法經驗始於1989年土城在地服務經營已30年，對細節的堅持 、 品質的要求，絕對值得您信賴，細心的現場施作並提供終身滿意保證，是櫻花廚藝中央店對您負責任與展現自信之作的態度。





▶ 安心保固認證與終身售後服務｜ 「一輩子的服務」才是選購廚具的重要關鍵，讓您享有一輩子無虞的廚房照顧與保障。安裝完成後，會附上專屬廚具保證書與說明書，非人為外力因素破壞整體廚房保固一年。





▶ 櫻花四大承諾 永久免費｜1. 永久免費送安檢。2. 永久免費送油網。3. 永久免費終身廚房健檢。4. 永久免費淨水器健檢。





▶ 規劃流程｜免費丈量➞3D仿真模擬圖規劃和報價➞確認合約(收訂金三成刷卡/現金)➞細心製作➞用心安裝➞業主驗收(收尾款七成現金/轉帳匯款/支票)➞建立歸檔永續售後服務





★ 於工廠前製作業期約10~14個工作天+安裝1天（視選材、尺寸、地區會有所調整）。





▶ 付款方式｜✔現金/✔刷卡/✔支票/✔匯款





▶ 營業時間&地址電話｜

週一～週六 上午 9：30~晚上 9：00

星期日公休 櫻花廚藝生活館 中央店

Tel：(02)-2262-0462 . (02)-2265-1979

Add：新北市土城區中央路一段215號

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