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櫻花廚藝生活館中央店
廚房與衛浴設備 新北市
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    • 亮面門板/高雅大方/櫻花廚具/舊翻新/系統櫥櫃/量身訂作/一字型廚房/半崁洗碗機, 櫻花廚藝生活館中央店 櫻花廚藝生活館中央店
    亮面門板/高雅大方/櫻花廚具/舊翻新/系統櫥櫃/量身訂作/一字型廚房/半崁洗碗機
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    典雅風格廚房/高雅大方/櫻花廚具/舊翻新/系統櫥櫃/量身訂作
    櫻花系統櫥櫃/小L型/舊翻新/莫蘭迪色系/跳色/量身訂作/Loft 工業風質感設計/櫻花廚具, 櫻花廚藝生活館中央店 櫻花廚藝生活館中央店
    櫻花系統櫥櫃/小L型/舊翻新/莫蘭迪色系/跳色/量身訂作/Loft 工業風質感設計/櫻花廚具
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    櫻花廚藝中央店 最新風格 甄美系列 ELEGANT 美式簡約鄉村風+一字型電器收納櫃整體設計, 櫻花廚藝生活館中央店 櫻花廚藝生活館中央店 廚房洗手台與水龍頭 石英 Orange
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    櫻花廚藝生活館中央店設計-開放式白色溫馨北歐風廚具+餐櫥櫃

    ✓ 若您是單純家中廚房局部舊更新我們可從設計→水電.廚具施工安裝(上改下水管.天花板更新.更換磁磚.烤漆玻璃.壁飾板等)→監工→完工 。

    ✓ 若您是新屋裝潢或整間翻修也可獨立找我們做廚房規劃設計。

    ✓ 若您本身是室內設計師而客戶有要求指定櫻花廚具也歡迎您與我們專案合作!


    關於櫻花廚藝中央店:

    ▶ 專業的整體廚房規劃｜櫻花廚藝中央店累積的專業工法經驗始於1989年土城在地服務經營已30年，對細節的堅持 、 品質的要求，絕對值得您信賴，細心的現場施作並提供終身滿意保證，是櫻花廚藝中央店對您負責任與展現自信之作的態度。


    ▶ 安心保固認證與終身售後服務｜ 「一輩子的服務」才是選購廚具的重要關鍵，讓您享有一輩子無虞的廚房照顧與保障。安裝完成後，會附上專屬廚具保證書與說明書，非人為外力因素破壞整體廚房保固一年。


    ▶ 櫻花四大承諾 永久免費｜1. 永久免費送安檢。2. 永久免費送油網。3. 永久免費終身廚房健檢。4. 永久免費淨水器健檢。


    ▶ 規劃流程｜免費丈量➞3D仿真模擬圖規劃和報價➞確認合約(收訂金三成刷卡/現金)➞細心製作➞用心安裝➞業主驗收(收尾款七成現金/轉帳匯款/支票)➞建立歸檔永續售後服務


    ★ 於工廠前製作業期約10~14個工作天+安裝1天（視選材、尺寸、地區會有所調整）。


    ▶ 付款方式｜✔現金/✔刷卡/✔支票/✔匯款


    ▶ 營業時間&地址電話｜

    週一～週六 上午 9：30~晚上 9：00

    星期日公休 櫻花廚藝生活館 中央店

    Tel：(02)-2262-0462 . (02)-2265-1979

    Add：新北市土城區中央路一段215號

    LINE ID：@kqy3772m 歡迎加入線上即時詢問喔! (於上班時間回覆)

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    ★店內實景照片★


    服務
    • 專業的整體廚房規劃
    • 櫻花牌全系列商品
    • 熱水器
    • 瓦斯爐
    • 淨水器設備
    • 除油煙機
    • 烘碗機
    • 廚房設計
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    服務區域
    全台灣，新北市，與台北市
    地址
    土城區中央路一段215號
    236 新北市
    台灣
    +886-902261979 jin266.wixsite.com/y1004sakura

    評論

    陳彥威
    专业厨房规划师！ 打造新煮食生活的最佳帮手~
    約1年前
    P.H. Chen
    前面评论说态度不好, 想说只是少数状况, 但是我也遇到了, 找这家店慎之.
    12個月前
    hu fat
    因為對機器不是很了解，問了很多問題，服務人員都講解超清楚！大推！終於換掉家裡忽冷忽熱的熱水器了👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
    11個月前
    Show all 12 reviews

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