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淬山設計 Cui Shan
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小良絆涼面
始於淬鍊，堆疊成山 -
透過反覆探討的比例線條，放入細膩的色彩元素與肌理，讓空間形成一種舒適清新的氛圍。
服務
家居設計、商業設計、店面設計、裝潢施工
服務區域
台北市
Taiwan, Taipei City, 中山區
地址
中山區中山北路三段45號樓之6
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