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淬山設計 Cui Shan
室內設計師與裝修公司 Taiwan, Taipei City, 中山區
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    • 台北L宅, 淬山設計 Cui Shan 淬山設計 Cui Shan 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    台北L宅, 淬山設計 Cui Shan 淬山設計 Cui Shan 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    台北L宅, 淬山設計 Cui Shan 淬山設計 Cui Shan 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +6
    台北L宅
    台北W宅 , 淬山設計 Cui Shan 淬山設計 Cui Shan 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    台北W宅 , 淬山設計 Cui Shan 淬山設計 Cui Shan 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    台北W宅 , 淬山設計 Cui Shan 淬山設計 Cui Shan 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
    +8
    台北W宅
    小良絆涼面, 淬山設計 Cui Shan 淬山設計 Cui Shan 商业空间
    小良絆涼面, 淬山設計 Cui Shan 淬山設計 Cui Shan 商业空间
    小良絆涼面, 淬山設計 Cui Shan 淬山設計 Cui Shan 商业空间
    +3
    小良絆涼面

    始於淬鍊，堆疊成山 -

    透過反覆探討的比例線條，放入細膩的色彩元素與肌理，讓空間形成一種舒適清新的氛圍。

    服務
    家居設計、商業設計、店面設計、裝潢施工
    服務區域
    • 台北市
    • Taiwan, Taipei City, 中山區
    地址
    中山區中山北路三段45號樓之6
    10491 Taiwan, Taipei City, 中山區
    台灣
    +886-933719732 www.facebook.com/CUISHANDESIGN
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