近年來拜室內設計媒體的推波助瀾,也推動了國人對於生活品質提升的要求,進而帶動彰化系統櫃業的蓬勃發展,消費大眾了解到裝潢師傅與室內設計的不同,也終於清楚地認識到室內設計的設計師所在,因此不論是面臨裝潢的業主或者是有意要進行舊屋翻修的業主對於系統櫥櫃的需求成分遠大於裝潢公司.

到底室內設計在做些甚麼?一個室內設計或者是空間設計的案子,從零到有的過程是甚麼?可以怎麼做相關的法規有哪些?這些都是室內設計或者是系統櫃所應該會涉獵的,現代的室內設計不同以往的滿足住的需求,在許多我們的案例中也常遇到像電視上的情形一樣肩負了一個家庭在現在和未來的使用考量與責任,對我們來說一位設計師的專業除了要精也要廣,解決生活所需的各種問題外,更重要的是一種同理心看待,要做好的設計先把人這件事搞懂,也就是我們要了解業主多深,你的設計內容就能多貼近她的需求,這才是一個室內設計設計師所應該要做的事.

而不是一昧地"玩"設計其結果往往是美麗大於實用,有時業主不是要有多好多美麗的內容,而是一個符合家庭成員都能安全舒適的生活空間而以,這就是室內設計師在跟業主談論客戶的需求時所應該要注意的,不過往往許多的室內設計師在與業主了解的過程中,太過於注重自己以往的經驗告訴業主應該要怎麼做,而不是聽到業主要的是甚麼,雖然空間設計這行有高度的美學與專業的知識,但應該是要先了解業主的裝潢需求先再來結合專業與美學來替業主找到一個最適合他們的設計而不是最好的設計!